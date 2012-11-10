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Yaşam

Antalya'yı dolu vurdu!

Antalya'daki dolu yağışından bir çok sera ve bahçe hasar gördü

10 Kasım 2012 19:18

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı  Konaklı ve Payallar beldelerini dolu vurdu. Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık olarak 45 dakika süren dolu yağışı bir çok sera ve bahçenin hasar görmesine neden oldu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da, Antalya'da halen kuzey yönlerden orta kuvvette esen rüzgarın saat 20.00'den itibaren şiddetini artırarak saatte 40-50 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Antalya körfezinde ise rüzgarın 5 ile 8 kuvvetinde, saatte 40-60 deniz mili hıza ulaşabileceği bildirildi. Açıklamada, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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