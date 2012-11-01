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Yaşam

Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli'nde kuvvetli yağış uyarısı yaptı

01 Kasım 2012 20:14

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne ve Kırklareli'nde kuvvetli yağış Ege'de ise fırtına var.  Ayrıca İstanbul'da da iki gün gök gürültülü yağmurlu hava bekleniyor.

Türkiye'nin batı kesimlerinde başlayan yağışların akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'nde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

 

Fırtına uyarısı

 

Kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetlenerek, akşam ve gece saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle denizcilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

 

Pazar günü güneşli

 

İstanbulda'da cuma ve cumartesi havanın gök görültülü ve yağmurlu olması bekleniyor. Pazar gününde itibaren ısınacak olan havalar pazartesi ve salı günü de güneşli olacak.

 

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