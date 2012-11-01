Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne ve Kırklareli'nde kuvvetli yağış Ege'de ise fırtına var. Ayrıca İstanbul'da da iki gün gök gürültülü yağmurlu hava bekleniyor.

Türkiye'nin batı kesimlerinde başlayan yağışların akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'nde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Fırtına uyarısı

Kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetlenerek, akşam ve gece saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle denizcilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Pazar günü güneşli

İstanbulda'da cuma ve cumartesi havanın gök görültülü ve yağmurlu olması bekleniyor. Pazar gününde itibaren ısınacak olan havalar pazartesi ve salı günü de güneşli olacak.