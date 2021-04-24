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Spor

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in golüyle kazandı

Bu sonuçla puanını 69'a çıkaran Galatasaray, zirve takibini sürdürdü

24 Nisan 2021 20:19

Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, Koronavirüs karantinasından yeni çıkan Mısırlı forveti Mostafa Mohammed'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.

Antalya Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında çok sayıda gol pozisyonu bulan konuk Galatasaray, bunlardan faydalanamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor’un Alman yıldızı Lukas Podolski, 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi bıraktı.

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Eksik kalan rakibi karşısında baskısını artıran Galatasaray, koronavirüs karantinasından yeni çıkan ve kadroya son anda dahil edilen Mısırlı forveti Mustafa Muhammed'le 77. dakikada 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 69'a çıkaran Galatasaray, zirve takibini sürdürdü. Akdeniz temsilcisi ise 42 puanda kaldı.

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