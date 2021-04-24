Fatih Terim: Galatasaray her zaman finalleri becermiştir, sonuna kadar gideceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazanılan Fraport TAV Antalyaspor maçını değerlendirdi. Terim şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini vurgularken ligde sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

''Hiçbir şans tanımadık''

Terim, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Oyunun başından itibaren, ilk defa bir maçta planladığımız baskıyı sonuna kadar yapabildik. Hem oynatmadık, ki buna çok çalıştık. Takımın dinamizmi de buna müsaitti. Onlara hiçbir şans tanımadık. Dominant bir oyun oynadığımız söylenebilir. Doğru yerde, doğru zamanda üçüncü bölgede iyi pozisyonlar bulduk.

Böyle maçlarda, özellikle böyle 6-3-1 gibi dizilen takımlara karşı kilit nokta goldür. Bu şekilde bir takıma karşı bu kadar pozisyon bulmak, şutlar elde etmek, paslar, kafalar... Boffin'i geçemedik. Doyurucu bir oyun oynadı Galatasaray. Golü ne kadar erken bulursanız rakibinizi değişime zorlarsınız. 0-0 başka, 1-0 başka. Ayrıca kaçan her gol onları biraz daha defans yapmaya kamçılıyor. Galatasaray, finaller ve sonları her zaman becermiştir. İnşallah böyle sezon sonuna gideceğiz. Yarışın içinde varız, mesele de o. Sonuna kadar gideceğiz" şeklinde konuştu.