Antalya'da yakalanan Paris katliamı keşifçisinin hedefinde G-20 Zirvesi mi vardı?

Fransa'nın başkenti Paris'te 130 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının organizasyonu ile keşif çalışmalarında görev aldığı ileri sürülen ve Antalya'da tutuklanan IŞİD militanı 26 yaşındaki Ahmed Dahmani ile yanındaki Ahmed Tahir ve Muhammed Verd adlı militanların, 15- 16 Kasım günleri Antalya'da toplanan G-20 Liderler Zirvesi'ne yönelik eylem planladıkları da ileri sürüldü.

Fransa'nın İnterpol aracılığıyla iadesini istediği Ahmed Dahmani ve yanındaki 2 militan, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü mensubu olmak' ve 'evrakta sahtecilik' suçlarından yargılanacak.

Paris'te 13 Kasım cuma günü düzenlenen terör saldırılarının yapıldığı noktalarda keşif yaptığı iddia edilen IŞİD militanı 'Ebu Ahmed Belciki' kod adlı Ahmed Dahmani, saldırıların olduğu gece Paris'ten, önce başka bir ülkeye oradan da uçakla Antalya'ya geldi.

Dahmani, 14 Kasım sabahı indiği Antalya Havalimanı'nda, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından adım adım takip edildi. Manavgat İlçesi'nde Kızılağaç Turizm Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı otele yerleşen Dahmani'yi kaçırmak istemeyen terörle mücadele ekipleri otelde ve dışarıda konuşlandı.

Suriye'ye kaçacaklardı

Polis, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan ve özel bir otomobille Kilis'ten Antalya'ya gelen 2 kişinin Dahmani ile buluşacağını belirledi. 79 SLA 242 plakalı Mercedes marka otomobili şehir girişinden itibaren takibe alan ekipler, G-20 Zirvesi'nin yapıldığı 16 Kasım'da saat 14.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 karayolu Manavgat girişinde yola kapan atarak aracı durdurdu. Ekipler, Paris eyleminin faillerinden Dahmani'yi güvenli şekilde Suriye'ye götürmek için geldiği tespit edilen 29 yaşındaki Ahmed Tahir ve 23 yaşındaki Muhammed Verd'i yakaladı.Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonda şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada Ahmed Dahmani'nin sınırdan sorunsuz geçişini sağlamak için hazırlanmış sahte Suriye pasaportu ve çeşitli dijital veriler ele geçirildi.

Otel çıkışında alındı

Sorguya alınan Ahmed Tahir ve Muhammed Verd'in Paris'i kana bulayan ekiple aynı gruptan oldukları saptandı. Bunun üzerine Ahmed Dahmani'nin de yakalanması için harekete geçen polis, otelden gezmek için dışarı çıkan IŞİD militanını kıskıvrak gözaltına aldı. Ahmed Tahir ve Muhammed Verd sorgularında, Paris saldırısı organizasyonunda bulunup, keşif çalışması yapan Ahmed Dahmani'yi tanımadıklarını, hazırlanan sahte pasaportu Suriye'den birisinin kendilerine verdiğini, 'İyilik olsun' diye Dahmani'ye getirdiklerini söyledi. Dahmani ise, sahte pasaporttan haberinin olmadığını, Paris'teki saldırılarla ilgisinin olmadığını savundu.

Ahmed Dahmani ve diğer 2 IŞİD militanının, Belek'te yapılan G-20 Liderler Zirvesi'ne yönelik bir eylem planladıkları öne sürüldü. ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 26 ülke liderinin yer aldığı zirveyi hedef aldıkları iddia edilen militanların, nasıl bir eylem planladıklarıyla ilgili bilgi verilmedi. Suriye'deki örgüt merkeziyle sürekli bağlantıda olduğu belirlenen IŞİD militanları, 4 gün boyunca Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı.

'İyilik için getirdik'

Sorguları boyunca hiç yan yana getirilmeyen 3 IŞİD militanı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün sabah saat 08.30'da Manavgat Adliyesi'ne çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından 8 saat boyunca ifadeleri alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 3 IŞİD üyesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü mensubu olmak' ve 'evrakta sahtecilik' suçlarından yargılanacak.

Fransa iadesini istedi

Operasyon ardından Fransa Interpolü, Ahmed Dahmani'nin Paris saldırılarının organizasyon ve keşfinde yer aldığını ve iade edilmesini istedi. Paris saldırılarıyla ilgili organizasyonda bizzat yer aldığı, keşif yaptığı belirtilen Dahmani'nin sorgusunda, 2015'te Suriye'de silah, keşif ve istihbarat konusunda eğitildiği ortaya çıktı.

Fas asıllı Belçika vatandaşı Ahmed Dahmani'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'cihat mahallesi' olarak bilinen Molenbeek semtinde oturduğu belirlendi. Brüksel Boks Akademisi'ne kayıtlı boksör olan Dahmani'nin birçok karşılaşmaya çıktığı kaydedildi.