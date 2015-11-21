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Dünya

Paris katliamında hayatını kaybedenlerin sayısı 130'a yükseldi

Yaralananların sayısının ise 351'e düştüğü bildirildi

21 Kasım 2015 12:00

Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü IŞİD tarafından 13 Kasım'da düzenlenen terör saldırıları sonrasında ölenlerin sayısının 130'a yükseldiği bildirildi.

Fransa Başbakanı Manuel Valls, yeni olağanüstü hal yasa tasarısının Senato'daki görüşmelerinde konuştu. Terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 130'a yükseldiğini bildiren Valls, teröre karşı önlemler çerçevesinde diğer ülkelerle PNR hava yolu yolcu kayıt sistemi paylaşımının hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi. AB'deki bazı politikacıların PNR sisteminin paylaşılmasına neden karşı çıktığını anlamadığını ifade eden Valls, bu sistemin kullanılmasının aciliyet kazandığını belirtti.

 

793 nokta arandı, 90 kişi gözaltında

 

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise olağanüstü hal ilan edildiğinden bu yana ülke çapında 793 noktada arama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, toplamda 90 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, dün yapılan aramalarda ise 76 silahın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Valls'in açıklamasıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 130'a çıkmış, yaralananların sayısı 351'e inmiş oldu. Paris'te altı noktada art arda gerçekleşen saldırılar sonucu 7 terörist ölmüş, saldırıları IŞİD terör örgütü üstlenmişti.

Çarşamba günü Paris'in kuzey banliyösü Saint-Denis'de güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ise saldırıların arkasındaki isim olarak bilinen Belçika vatandaşı Abdelhamid Abaaoud ve beraberindeki iki terörist kadın ölmüştü.

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