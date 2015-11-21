Paris saldırısının planlayıcısı Ebayud İstanbul'a da gelmiş

Paris saldırılarını planlayan kişi olduğu sanılan ve iki gün önce Saint-Denis'dek düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen Abdelhamid Ebayud’un İstanbul’da da bulunduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre; Alman polisine göre Ebayud, 20 Ocak 2014 tarihinde İstanbul’a uçmak üzere Köln/Bonn havaalanına geliyor. Polis pasaport kontrolünde Ebayud için güvenlik uyarısını görüyor. Alman polisi, Belçika polisine durumu bildiriyor. Belçika polisinden ‘seyahatine izin vermeyin’ gibi herhangi bir yanıt gelmiyor. Şüpheli, İstanbul’daki arkadaşlarının yanına gideceğini ve geri döneceğini söylüyor.

IŞİD dergisinde anlatmış

İstanbul üzerinden Suriye’ye geçen Ebayud, güvenlik birimlerine göre son 12 ay içinde en az iki kez Suriye’den Orta Avrupa’ya geliyor. 15 Ocak 2015’te Belçika polisi Verviers’te bir terör hücre evine baskın yapıp iki kişiyi öldürdüğünde Ebayud, Belçika’da. Balkanlar üzerinden tekrar Suriye’ye kaçmayı başarıyor. Ardından IŞİD propagandası yapan dergiye Avrupa istihbaratına rağmen nasıl girip çıktığını övgüyle anlatıyor.