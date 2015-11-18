Paris'te terör operasyonu; katliamların planlayıcısı IŞİD militanı Ebayud hedefte

Paris katliamı şüphelilerini arama çalışmaları son hızıyla sürerken, Fransa polisi, kentin kuzeyindeki Saint Denis kasabasında bir adrese şafak baskını düzenledi. Abluka altına alınan apartmanda intihar bombacısı bir kadın kendini patlattı. Bir kişi ise sniper'la polis tarafından vurularak öldürüldü. Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, üçü apartmanda, ikisi apartmanın yakınlarında olmak üzere beş şüphelinin yakalandığı belirtildi. Söz konusu üç kişinin kimliklerinin henüz belirlenmediği aktarıldı. Özel kuvvetler ekiplerinin hedefinde, Paris saldırıların beyni olduğu sanılan Abdelhamid Ebayud olduğu söylenirken, Belçikalı şüphelinin yakalananlar arasında olup olmadığı bilinmiyor.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada bir sivil vatandaş vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransız medyası operasyonda biri kadın en az 2 zanlının öldüğünü bildirdi.

TSİ ile sabah 05:25'te başlayan operasyonun üç intihar bombacısının kendini patlattığı Stade de France'ın yakınlarında gerçekleştirildiği bildirildi.

Çatışma esnasında bölgede yoğun silah ve patlama sesleri duyulurken, dört polis memurunun yaralandığı açıklandı.

Bölgeden yoğun silah ve patlama sesleri gelirken, Fransız televizyonu BFMTV, çatışmada yaralanan polis memurları olduğunu aktardı.

TSİ ile sabah 05:25'te başlayan operasyonun üç intihar bombacısının kendini patlattığı Stade de France'ın yakınlarında gerçekleştirildiği bildirildi.

Hedefte saldırıların beyni var

Fransız haber ajansı AFP, şüphelilerin bir apartmana sıkıştırıldığını duyurdu. Bölgeye polis ve itfaiye araçları sevk edildi, helikopterle havadan denetim sağlanıyor.



BBC'nin olay yerindeki Radio Monte Carlo muhabirlerine dayandırdığı habere göre; operasyonun hedefinde, Paris saldırılarının beyni olduğu düşünülen Abdelhamid Abaaoud var.



AFP'nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberde de hedefte Abaaoud'un olduğu belirtildi. Fakat polisin etrafını sardığı apartmanda kıstırılan ve 2 ya da 4 kişi olduğu sanılan grubun arasında 27 yaşındaki IŞİD militanının olup olmadığı henüz net değil.



Polisin çevirdiği apartmanda bir kişinin öldürüldüğü aktarıldı. Polis kaynağı, öldürülen kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Yetkililer uyardı: Sakın evlerinizden çıkmayın

Fransa polisi, güvenlik kamerası kayıtlarına dayanarak, Paris saldırılarında 9'uncu bir saldırgan olabileceğini açıklamıştı.

Associated Press'in haberine göre; yetkililer, Saint Denis sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarsında bulundu.

Saint Denis Belediye Başkanı Didier Paillard, toplu taşıma hizmetlerinin durdurulduğunu ve kasaba merkezinde bugün okulların açılmayacağını söyledi.

Bomba ihbarı acil iniş yaptırdı

Öte yandan, ABD'den Fransa'ya giden Air France'a ait iki uçak, gelen bomba ihbarları üzerine Halifax ve Salt Lake City'ye acil iniş yaptı. Washington'dan ve Los Angeles'dan kalkıp Paris'e yolculuk eden iki Air France uçağının bomba ve kaçırma ihbarları üzerine acil iniş yaptığı belirtildi.