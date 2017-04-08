Antalya'da bir babanın 'rampa' isyanı

Antalya'da bir baba, 27 yaşındaki engelli kızı için oturdukları apartmanın girişine rampa yapmak istedi, ancak komşuların apartman görüntüsünün bozulacağını öne sürmesi yüzünden rampa yapılamadı.

DHA'dan Bülent Tatoğulları'nın haberine göre Antalya Merkez Yenigün mahallesinde bulunan bir apartmanın birinci katında oturan Fazlı Yuka, bedensel engelli kızı Merve için kendi çabasıyla binaya engelli rampası yapmak istedi.

Belediye başkanı destekliyor

Apartman sakinlerinden izin çıkmaması üzerine Yuka, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan destek istedi. Talebe olumlu yanıt veren ve tüm masraflarını kendilerinin karşılayacağını söyleyen belediye yetkilileri, apartman sakinlerinin karar alması gerektiğini söyledi.

"Apartmanın görüntüsü bozulacakmış!"

Kat malikleri toplantısında rampa yapılmasını 5 kişi kabul ederken, 8 kişi apartmanın görüntüsünün bozulacağı gerekçesiyle karşı oy kullandı.

"Kızımın eve kapanmasını istemiyorum"

Komşularının engelli evladı için çıkardığı engele isyan eden gözü yaşlı aile, "Artık kızımın eve kapanmasını istemiyorum. Ne olur bize yardım etsinler" dedi.