"AKP'liler, engelli çocukların etkinliğinde salona ekran kurup, video izlettirdi" iddiası

İzmir Çiğli’de bedensel ve zihinsel engelli çocukların eğitim gördüğü bir okulda, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde düzenlenen bir etkinlikte, müdürün çağrısıyla okula gelen AKP’lilerin ‘evet’ propagandası yaptığı iddia edildi.

Yeğeninin aldığı engelli maaşının kesilmemesi ve okulunda sıkıntı yaşamaması için ismimi açıklamak istemeyen bir veli, "AKP’liler okul müdürünün daveti ile devlet okuluna gelerek, okulun salonunda büyük ekran kurarak video izlettiler, başkanlık seçimi ile ilgili konuşmalar yaptılar. ‘Evet’ propagandası yaptılar" iddiasını öne sürdü.

‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, müdürün daveti ile okula gelen AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, AKP İl başkan Yardımcısı Adnan Yılmaz, AKP il ve ilçe teşkilatından yöneticiler burada referandumla ilgili konuşmalar yaptılar. Okula da AKP İzmir Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı imzalı ‘Engelsiz Türkiye İçin Evet’ yazan bir pankart asıldı.

"Evet propagandası yaptılar"

Evrensel'den Metehan Ud'un haberine göre, bir veli yeğeninin okulda öğrenci olduğu bilgisini verip isminin gizli tutulmasını isteyerek şu iddialarda bulundu:

“Yeğenimin aldığı engelli maaşının kesilmemesi ve okulunda sıkıntı yaşamaması için ismimin açıklanmasını istemiyorum. AKP’liler okul müdürünün daveti ile devlet okuluna gelerek, okulun salonunda büyük ekran kurarak video izlettiler, başkanlık seçimi ile ilgili konuşmalar yaptılar. ‘Evet’ propagandası yaptılar.”

"Çocuklarımız politik malzeme yapıldı"

Referandumda ‘evet’ oyu kullanılmasının istendiğini söyleyen veli, “Zihinsel engelli çocuklarımızı bu işe alet ederek pankartın önünde fotoğraf çektirdiler. Bu propagandalar yapılırken okuldaki engelli çocuklar ayakta bekletildi. Okul müdürü okul saatleri içinde tüm bunlar yaşanırken, siyasi propaganda yapmak için gelmiş kişilerle birlikteydi. Bizler okula davet edilirken ‘evet’ propagandası yapılacağı söylenmemişti. Biz bu çocuklarımızın politik malzeme yapılmasından şikayetçiyiz” ifadesini kullandı.

"Hukuksal olmadığı gibi insani de değil"

Konuyla ilgili görüşleri alınan Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, yaşananlara tepki gösterdi. Devlet eliyle her yerde ‘evet’ çalışması yapıldığını söyleyen Kılıç, “Bu siyasal iktidarın hukuksuzluğunu ne kadar açık bir şekilde gerçekleştirdiğinin ispatıdır. Devlet eliyle ‘evet’ çalışması yapılıyor. Bu yaşanan hukuksal olmadığı gibi insani de değildir. Bu yaptıkları ile herkesin tekçi olmasını istiyorlar” dedi.

Kendilerinin okullara astığı ‘hayır’ afişlerinin idareciler tarafından kaldırıldığını belirten Kılıç, “Bizim sendikal düşüncelerimizi açıklamamızı engelleyen zihniyet, devletin bütün olanaklarını kullanarak ‘evet’ çalışması yapıyor" diye konuştu.