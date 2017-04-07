Kayyım, engelli vatandaşların tekerlekli sandalyelerini geri aldı!

Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyım İbrahim Taşyapan, 93 engelli yurttaşa verilen tekerlekli sandalyeleri geri aldı. Tekerlekli sandalyesi elinden alınan Abdülmecit Külter, "Belediyeden sonra tekerlekli sandalyeme de kayyım atandı" dedi.

2016 yılında Şırnak’ta yaşanan çatışmaların ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte Van’a göç eden, iki ayağını da kullanamayan, yüzde 93 engelli yurttaş Abdülmecit Külter’e kayyım atanmadan önce Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen tekerlekli sandalye, kayyım tarafından geri alındı.

Tekerlekli sandalyesi elinden alınan Abdülmecit Külter, yaşananları BirGün'den Hüseyin Şimşek'e anlattı. Şırnak’ta sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğu dönemde üzerindeki elbiselerle Van’a geldiklerini ve burada yaşam mücadelesi verdiklerini ifade eden Abdülmecit Külter, yüzde 93 engelli raporu ile dönemin Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın yanına gittiğini ve kendisinden akülü tekerlekli sandalye istediğini belirtti. Kaya ile yapılan görüşmenin ardından kendisine tekerlekli sandalye verildiğini anlatan Abdülmecit Külter, belediyeye atanan kayyımın geçtiğimiz Salı günü sandalyesini geri aldığını ifade etti.

"Emir büyük yerden"

Tekerlekli sandalyeyi yalnızca 10 ay kullanabildiğini dile getiren Abdülmecit Külter, “Bir hafta önce kayyım atanan belediyeden arandım ve sandalyeyi hala kullanıp kullanmadığımı sordular. Kullandığımı söyleyince ‘tamam’ deyip telefonu kapattılar. Ardından Salı günü bir ekip gelerek sandalyemi geri alacaklarını söylediler. Nedenini sorunca ‘Biz de bilmiyoruz. Emir büyük yerden’ dediler. Belediye’den sonra tekerlekli sandalyeme de kayyum atandı” dedi.

Meclis gündemine taşındı

Gazete Karınca'dan Altan Sancar'ın haberine göre, konu HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez tarafından Meclis gündemine de taşındı.

İrmez, Külter’e verilen akülü sandalyeye el koyulma gerekçesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

İrmez, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

"Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Abdulmecit Külter’e verilen engelli aracının belediyeye kayyum olarak atanmış Van Valisi İbrahim Taşyapan’ın kararıyla geri alınmasının gerekçesi nedir?

"Engelli aracına el konulması işlemi esnasında neden resmi bir tebligat verilmemiştir?

"Kayyum İbrahim Taşyapan’ın söz konusu kararı bilginiz dahilinde midir? Bilginiz dahilindeyse İbrahim Taşyapan hakkında başlatmış olduğunuz herhangi bir soruşturma var mıdır?

"OHAL KHK’sı kapsamında atanan kayyum İbrahim Taşyapan’ın söz konusu kararı bölge halkında giderek büyüyen tepkilere neden olmuştur. Kamuoyu vicdanını bir nebze olsun rahatlatmak için Metin Külter’in engelli aracı iade edilecek midir?"