Antalya'da 16 yaşındaki kız çocuğuna tehditle tecavüz iddiası; 9 kişi gözaltında

Antalya'nın Serik ilçesinde 16 yaşındaki C.G.'ye tecavüz ettikleri iddia edilen 9 kişi gözaltına alınırken; 2 kişinin de arandığı bildirildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Serik Emniyet Müdürlüğü'ne 29 Mayıs'ta başvuran D.G, kızı C.G.'nin kaybolduğunu bildirdi. İhbarın ardından polis ekiplerinin araştırması devam ederken C.G., 31 Mayıs'ta Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

C.G. ifadesinde; Ocak 2016'da ağabeyinin arkadaşı N.U.'nun Manavgat İlçesi'nde ormanlık alanda araçta kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Bunalıma girdiği için evden kaçtığını ve 2 gün boyunca ilçedeki bir parkta kaldığını ifade eden C.G., tecavüz olayını öğrenen N.U.'nun ağabeyi R.U.'nun (24) da kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. R.U.'nun çıplak fotoğraf ve görüntülerini çektiğini söyleyen C.G., "Bu olayı öğrenen N.U. ve R.U'nun arkadaşları tecavüz olayını aileme söyleyeceklerini belirterek beni tehdit etti. Ayrıca E.U., E.Ö., K.N.K., M.T., N.A., İ.A., S.K., H.K. ve İ.B. sosyal medya ve telefon aracılığıyla beni tehdit ederek, farklı zamanlarda tecavüz etti" dedi.

C.G.'nin iddiaları üzerine şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, E.Ö. ve İ.B.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.