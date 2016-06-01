4 kişinin tecavüzüne uğrayan 17 yaşındaki kadın baygın halde cami avlusuna bırakıldı!

Samsun’un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki genç bir kadın, uyuşturucu etkisiyle 4 kişinin tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı. Genç kadın, baygın halde cami avlusuna bırakıldı.

Hürriyet’in haberine göre, ailesi tarafından kayıp müracaatı yapılan 17 yaşındaki K.E., 1 gün sonra akşam Mevlana Mahallesi Kaşıkçı İyigün Camisi bahçesinde yerde baygın bir vaziyette yatar halde vatandaşlar tarafından bulundu. Haber verilmesi üzere olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının, buradan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kadına yapılan muayenesde cinsel saldırıya uğrağı tespit edildi.

“Karşı koyamadım”

Burada tedavisi tamamlanan 17 yaşındaki K.E., babası ile birlikte Bafra Çocuk Büro Amirliği’ne gelerek şikayette bulundu. Evden kendi rızası ile kaçtığını, A.T.Y.(19) ile buluştuğunu, adresini bilmediği bir inşaatta kova tabir edilen düzenekle uyuşturucu aldıklarını, aralarında bir şey olmadığını, sabah uyandıklarında Adnan Menderes Parkı’na gittiklerini, isimleri A.Ö.(25), A.D.(13) ve K.E.(25) olan kişilerle bir köy yoluna gittiklerini, burada yine düzenekle uyuşturucu aldıktan bir süre sonra şahısların zorla cinsel saldırısına uğradığını, halsiz ve bitkin olduğundan karşı koyamadığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili A.T.Y., A.Ö., A.D. ve K.E. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheli, ‘17 yaşındaki bir çocuğuna cinsel saldırıda bulundukları’ iddiasıyla Bafra Adliyesi’ne sevk edildi. 17 yaşındaki kadın ise işlemlerin ardından devlet korumasına alındı.