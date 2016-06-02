Öğrencisine taciz mesajı gönderen öğretmene 4,5 yıl hapis istemi

İstanbul Bahçelievler'deki bir lise öğretmeni hakkında, kız öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla “cinsel taciz” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Hürriyet’in haberine göre, iddianamede, şüpheli İ.Ş'nin görüşmeler sırasında birçok cinsel içerikli mesaj göndererek, mağdur S.D'ye sarkıntılıkta bulunduğu, mağdurun bu olaylar karşısında üzülerek okulda ağladığı ve rehberlik öğretmeniyle görüşme yapması sonucu olayın ortaya çıktığı kaydedildi.

İ.Ş'nin öğrencisi S.D'ye Whatsapp üzerinden gönderdiği bazı mesajlara yer verilen iddianamede, mağdur S.D'nin 15 yaşını tamamlamadığı, bu nedenle ilgili kanuna göre çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın "cinsel istismar" olarak tanımlandığı belirtildi. İ.Ş'nin “çocuğa cinsel istismar” suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme, “cinsel temas olmaması” nedeniyle suçun “cinsel taciz” boyutunda kaldığına kanaat getirerek, suç vasfını “cinsel taciz” olarak değiştirip sanığın 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmasını kararlaştırdı. Suç vasfının değişmesi nedeniyle dosya, görevsizlikle Bakırköy 16. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Davanın duruşması ilerleyen günlerde Bakırköy 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.