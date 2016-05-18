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Sınıf arkadaşına tecavüz eden 14 yaşındaki 3 öğrenci tutuklandı!

Erkek öğrencilerin, çektikleri görüntülerle kız öğrenciye şantaj da yaptıkları, 300 lira getirmemesi durumunda ailesine gönderecekleri tehdidinde bulundukları belirlendi

18 Mayıs 2016 06:17

Rize’de 14 yaşındaki 3 erkek öğrenci, aynı sınıftaki bir kız öğrenciyi istismar ettikleri, bu anları kameraya kaydettikleri ve tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklandı.

Savcılığın soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Rize’de tehdit ve şantajlardan bunalan ortaokul 8’inci sınıfta okuyan bir kız öğrencinin rehber öğretmenine anlatmasıyla cinsel istismar olayı ortaya çıktı. Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, rehber öğretmenin durumu polise bildirmesinin ardından başlatılan soruşturmada, 8’inci sınıfta okuyan 3 erkek öğrencinin kız öğrencinin önce uygunsuz fotoğraflarını çektikleri, bu fotoğrafları ailesine gönderecekleri tehdidiyle kızı eve götürdükleri belirtildi. 

 

Görüntüler telefonda

 

Evde 3 erkek öğrencinin, kız öğrenciye tecavüz ettiği, bu anları da kameraya kaydettikleri ortaya çıktı. 

Erkek öğrencilerin, çektikleri görüntülerle kız öğrenciye şantaj da yaptıkları, 300 lira getirmemesi durumunda ailesine gönderecekleri tehdidinde bulundukları belirlendi. 

Polisin yaptığı soruşturmada erkek öğrencilerin telefonunda kız öğrenciye ait uygunsuz fotoğraf ve görüntüler bulundu. Yapılan incelemelerin ardından 11 Mayıs’ta 3 ortaokul öğrencisi tutuklandı. Kız çocuğu koruma altına alındı.

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