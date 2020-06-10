Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Konyaaltı sahili açıklaması: Karar tebliğ edilmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’ın sahibi olduğu şirketin aldığı Konyaaltı sahilini ihalesini iptal etmesinin ardından Danıştay’ın oy birliği ile kararı bozmasına ilişkin çıkan haberlere belediyeden açıklamada geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kendilerine bir karar tebliğ edilmediğini kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı sahil ihalesini iptal etmesi ve yerel mahkemenin iptal kararını haklı bulması üzerine Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar, Danıştay’a başvurdu. Danıştay'ın yerel mahkemenin kararını bozduğu ve böylece Konyaaltı sahilinin işletmesinin tekrar Alkoçlar Turizm firmasına geçtiği yönünde haberler çıktı. Söz konusu haberlere ilişkin açıklama yapan Belediye, kendilerine kararın tebliğ edilmediğini ifade etti. Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde:

"Belediyemiz haklı görülerek tedbir kararı kaldırıldı"

"Konyaaltı Sahiline ilişkin olarak ihalenin iptali ile ilgili devam eden yargılamada Danıştay kararının belli olduğuna ilişkin çeşitli haberler geçmektedir. Belediyemize şu ana kadar tebliğ edilmiş herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Kaldı ki Konyaaltı Sahil Projesine ilişkin uyuşmazlık sadece ihalenin iptali davası ile sınırlı değildir. Aynı zamanda kiracı şirketin sözleşmesi haklı nedenlerle feshedilmiş olup bu konuda kiracının adli yargıda Antalya 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/398 Esas sayılı dosyası ile açmış olduğu davada verilen tahliyeye yönelik işlemlerin dava sonuna kadar durdurulmasına ilişkin İHTİYATİ TEDBİR KARARI Belediyemizin itirazı haklı görülerek 10.06.2020 tarihli duruşmada bugün itibariyle mahkemece KALDIRILMIŞTIR. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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