Antalya Büyükşehir Belediyesi 15 milyon lira zarar nedeniyle 'Konyaaltı' ihalesini iptal etmişti; mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kamuyu 15 milyon lira zarar uğrattığı gerekçesiyle Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketine verilen ihaleyi iptal etmesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'ni iktidara yakın söylemleriyle gündeme gelen Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketine 2018 yılında 28 yıllığına kiraya vermişti. Bugüne kadar yapılan işlemlerde 15 milyon TL’nin üzerinde kamu zararının tespit edilmesi üzerine belediye ihaleyi tek taraflı iptal etmişti.

Sayıştay raporlarında da 8 milyon 500 bin TL’ye kiralanan Konyaaltı Sahili’ndeki ticari alanların, kiralama ihalesini alan iş ortaklığı tarafından 11 milyon 100 bin TL’ye başkalarına kiralandığı ortaya çıkmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi İşletme İhalesini 20 Ocak 2020’de tek taraflı olarak iptal etmişti. Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı (ALSE) ise konuyu mahkemeye taşımıştı. İdare Mahkeme, başvuru üzerine yaptığı inceleme sonunda 31 Ocak 2020’de yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin verdiği karardan sonra Alkoçlar ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar yaptığı açıklamada, dün olduğu gibi bugünde en doğru kararı yargının verdiğini söyledi. Alkoçlar, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan kira sözleşmesi ihale şartnamesine uygun yapılmış olup, 20 firmanın yeterlilik aldığı ihaleye ALSE ortak girişimi katılmış ve ihaleyi kazanmıştır. İhale de 2 yıl önce kesinleşmiştir” dedi.

Ender Alkoçlar, “Mahkeme, Türkiye’nin 70 yıllık turizm markası Alkoçlar’ın Sahil Antalya’yla ilgili yaptığı başvuruyu haklı bulmuştur. Bizim hiçbir zaman kişilerle ve devletin kurumlarıyla kavgamız olmamıştır, olamaz. 70 yıllık bir şirket olarak hukukun üstünlüğüne her zaman inandık ve inanmaya da devam ediyoruz. Alkoçlar ve ALSE olarak işimizin başındayız. Sahil Antalya’da Türkiye’nin önemli markalarıyla olmaya devam edeceğiz. Kimse ve hiç bir kurumla bu süreçte polemiğe girmedik girmeyeceğiz. Türkiye’nin en eski ve köklü Turizm markası olarak biz haklılığımızı yüce Türk yargısına anlattık. Herkes de hukukun verdiği karara, hukukun üstünlüğüne saygı duymalıdır. Türkiye’ye mal olmuş bu büyük proje kimsenin değil Antalya halkınındır” şeklinde konuştu.

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TIKLAYIN - Antalya'da Hülya Koçyiğit’in damadına kiralanan sahilde 15 milyon lira zarar tespit edildi, ihale iptal edildi