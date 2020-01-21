Antalya'da Hülya Koçyiğit’in damadına kiralanan sahilde 15 milyon lira zarar tespit edildi, ihale iptal edildi

Söz konusu ihale Konyaaltı Sahili Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik AŞ ile Senatalya Turizm Seyahat Acentası iş ortaklığına “8 artı 10 artı 10 yıl” olmak üzere toplam 28 yıllığına verildi. İhaleyi söz konusu firmanın büfe, yiyecek-içecek ve alışveriş ünitelerini kendisi işletmeyerek tamamını alt firmalara kiraladığı belirlendi. Ancak ihale edilen alanlardaki temizlik, güvenlik, bakım, peyzaj gibi tüm giderler ise belediye tarafından karşılandı.
15 milyon lira zarar
Konyaaltı Sahili’nin proje inşası ve kiralanmasıyla ilgili yapılan denetimlerde yap-işlet-devret modeliyle yapılmasına yönelik meclis kararına karşın sahilin yapımı için harcadığı 254 milyon TL’nin yanı sıra bugüne kadar 15 milyon 16 bin 116 TL tutarında zarar edildiği belirlendi. Söz konusu firmanın hiç yatırım bedeli ödemeden yalnızca alt kiracalardan kira topladığı, belediyenin giderleriyle birlikte geri zararın daha da artacağı değerlendirildi. Bu kapsamda söz konusu kira sözleşmesi ve ihale iptal edildi.
Kamuyu zarar uğrattı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada seçim döneminde yasalara aykırı olan ve kamuyu zarara uğratan projeleri durduracaklarını söylediğini anımsattı. Böcek, "Sevgili Antalyalılar şunu bilsin ki Konyaaltı sahilinin daha güzel ve daha güvenli bir yaşam alanı haline gelmesi, Antalya halkının sahilleri daha fazla kullanabilmeleri için gereken yapılacaktır. Halkımızın beklentileri ve kamu yararı esas alınarak, alt kiracılar işletmelerin hizmetlerine devam edecekler, plaj niteliği ve hizmet kalitesi de en üst seviyeye çıkarılacaktır" dedi.