Danıştay kararı bozdu: Konyaaltı sahili yeniden Hülya Koçyiğit’in damadında

Duvar'dan İdris Özyol'un haberine göre; Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın sahibi olduğu Alkoçlar Turizm ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında Konyaaltı sahilinin işletmesiyle ile ilgili İdare Mahkemesi’nin verdiği karar Danıştay tarafından bozdu. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı sahili işletme ihalesini feshetmesinin ardından Alkoçlar Turizm yürütmeyi durdurma kararı almış, ardından da mahkemeye gitmişti. Mahkeme Antalya Büyükşehir Belediyesi lehine karar alınca bu kez firma Danıştay’a başvurdu.

Alkoçlar Turizm’in başvurusuyla ilgili yapılan oylamada 5 Danıştay üyesinin tamamının Antalya Büyükşehir Belediyesi aleyhine oy kullandığı öğrenildi. Kararla birlikte Alkoçlar firması, Konyaaltı sahilini ihale şartnamesine göre işletmeye devam edecek. Danıştay’ın aldığı karara itiraz hakkı bulunmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bilgiyi doğrulayarak tebligatın henüz ellerine geçmediğini söylediler.

TIKLAYIN - Antalya Büyükşehir Belediyesi 15 milyon lira zarar nedeniyle 'Konyaaltı' ihalesini iptal etmişti; mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi