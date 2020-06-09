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Danıştay kararı bozdu: Konyaaltı sahili yeniden Hülya Koçyiğit’in damadında

09 Haziran 2020 23:36

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı sahil ihalesini iptal etmesi ve yerel mahkemenin iptal kararını haklı bulması üzerine Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar, Danıştay’a başvurdu. Danıştay yerel mahkemenin kararını bozdu. Konyaaltı sahilinin işletmesi tekrar Alkoçlar Turizm firmasına geçti.

Duvar'dan İdris Özyol'un haberine göre; Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın sahibi olduğu Alkoçlar Turizm ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında Konyaaltı sahilinin işletmesiyle ile ilgili İdare Mahkemesi’nin verdiği karar Danıştay tarafından bozdu. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı sahili işletme ihalesini feshetmesinin ardından Alkoçlar Turizm yürütmeyi durdurma kararı almış, ardından da mahkemeye gitmişti. Mahkeme Antalya Büyükşehir Belediyesi lehine karar alınca bu kez firma Danıştay’a başvurdu.

Alkoçlar Turizm’in başvurusuyla ilgili yapılan oylamada 5 Danıştay üyesinin tamamının Antalya Büyükşehir Belediyesi aleyhine oy kullandığı öğrenildi. Kararla birlikte Alkoçlar firması, Konyaaltı sahilini ihale şartnamesine göre işletmeye devam edecek. Danıştay’ın aldığı karara itiraz hakkı bulunmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bilgiyi doğrulayarak tebligatın henüz ellerine geçmediğini söylediler.

TIKLAYIN - Antalya Büyükşehir Belediyesi 15 milyon lira zarar nedeniyle 'Konyaaltı' ihalesini iptal etmişti; mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi

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