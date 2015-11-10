Antalya Belediye Başkanı: Yırtık kotu, tişörtü olanları Antalya Film Festivali'ne almayacağız

Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, 29 Kasım'da başlayacak olan Altın Portakal Film Festivali'ne artık kıyafeti kötü olanı almayacaklarını söyledi. Türel, "Papyon zorunluluğu dayatmıyoruz ama yırtık kot, tişörtle girilemeyecek salona... Öyle geleni kapıdan çevireceğiz" dedi.

Hürriyetyazarı Cengiz Semercioğlu, bugün köşesinde Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel ile G20 üzerine yaptığı sohbeti köşesine taşıdı. Semercioğlu, Altın Portakal Film Festivali ile ilgili de çok önemli bir gelişmeyi duyurdu. Semercioğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

Menderes Türel ve organizasyon ekibinin bu yıl Altın Portakal Film Festivali’yle ilgili aldıkları devrim gibi kararı açıklıyorum...

Kıyafeti düzgün olmayan Altın Portakal’a giremeyecek...

“Nasıl olur” dedim...

“Olacak... Kıyafeti kötü olanı ödül törenine almayacağız” dedi Başkan Türel...

“Altın Portakal’ın saygınlığını yükseltmeye çalışıyoruz. Nasıl ki bir yönetmen, oyuncu bu ödülü yurt dışında alsa papyonunu, kravatını takıp, takım elbisesini giyip gidiyor törene, Altın Portakal’a da öyle gelecek...

Papyon zorunluluğu dayatmıyoruz ama yırtık kot, tişörtle girilemeyecek salona... Öyle geleni kapıdan çevireceğiz” dedi Menderes Türel...

Bu konuda da çok kararlı Başkan...

“Ödül dahi almış olsa, kıyafeti uygun değilse salona alınmayacak” diye de ekledi...