150 sinemacıdan Altın Portakal'a tepki: Katılmayacağız!

Gezi belgeseli 'Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek' nedeniyle geçen yıl yaşanan sansür tartışmalarının ardından bu yıl Antalya Film Festivali'nde ulusal belgesel yarışmasının kaldırılmasına sinemacılardan tepki geldi. 150'den fazla sinemacının imza attığı 'Bu toplu bir sansürdür' başlıklı ortak açıklamada "Festivalin hiçbir etkinliğine katılmayacağız" denildi.
Çoğunluğu belgeselci 150’den fazla sinemacının ortak açıklaması şöyle:
SİNEMACILARDAN ANTALYA FİLM FESTİVALİ’NE:
“BU TOPLU BİR SANSÜRDÜR!”
Antalya Altın Portakal Film Festivali, bilindiği gibi 2014 yılında Reyan Tuvi’nin “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” belgeselini yarışma programından çıkararak aleni bir sansür uygulamış, gelen tepkilere rağmen tavrını değiştirmemiş ve sansüre karşı çıkan belgesel sinemacılar ile jüri üyeleri tarafından boykot edilmişti.
Geçen yıl yaşanan sansür ile anılan festival, bu yıl adını Antalya Uluslararası Film Festivali olarak değiştirerek programından Ulusal Belgesel Yarışması’nı çıkardığını açıklamış, böylece geçmişteki skandal hatalarını telafi etmek yerine, belgeselcilere toplu ambargo uygulama kararı almıştır.
Altın Portakal nereye koşuyor?
Tepkiler üzerine festivalin yaptığı “Belgesel filmlerin ulusal ve uluslararası ana yarışmalara katılabileceği, özel gösterim altında yer alabileceği” yönündeki açıklama ise bir kandırmacadan ibarettir. Belgesellerin uzun metraj kurmacalarla rekabet ederek Ulusal Yarışmaya seçilebilmesinin zorluğu bir yana ‘özel gösterim’ başlığı altında festival yönetiminin seçeceği bir kaç ‘zararsız’ belgeselin gösterilmesi festivalin belgesellere kucak açtığı anlamına gelmemektedir. Bizim açımızdan bu ambargonun nedeni açık ve nettir: Belgesellerin siyasi içeriğinden korkulması ve yerli belgesellere toplu sansür uygulayarak bu “baş belası”ndan hepten kurtulma hevesidir.
Festivaller, belgesellerin yegane gösterim olanağı yakalayabildiği, bilhassa Antalya seyircisinin yoğun ilgi gösterdiği, ele aldıkları konular hakkında bir tartışma ortamının yaratılmasına vesile olan kamusal etkinliklerdir.
Reyan Tuvi sansürün
perde arkasını ilk kez anlattı
Tüm zorluklara rağmen her yıl yüzden fazla belgeselin üretildiği bir ülkede, kamusal kaynaklarla gerçekleştirilen festivallerin bu şekilde belgesel sinemayı dışlayarak belgeselcilere kapılarını kapatması, belgesellerin seyirci ile buluşmasını engellemesi kabul edilemez.
Bizler biliyoruz ki festivalin bu tutumu, senelerdir muhalif gazetecileri baskılayan, hapislere tıkan, sadece son bir yılda çoğunluğu muhalif ve Kürt haber siteleri olmak üzere toplam 52 bin internet sitesini karartan, dergileri matbaalardan toplatan yasakçı zihniyetin bir devamıdır.
Altın Portakal'da sansüre karşı ortak bildiri
Bu şartlar altında, biz aşağıda imzası olanlar, festival yönetimi söz konusu sansürcü yaklaşımını terk edene kadar Uluslararası Antalya Film Festivali’nin hiç bir etkinliğine katılmayacağımızı bildiriyor ve tüm sinemacı meslektaşlarımızı bizimle bu konuda dayanışmaya çağırıyoruz.
İMZACILAR:
Serkan Acar
Aziz Akal
Doğu Akıncı
Tül Sualp Akbal
Zülfiye Akkulak
Veysi Altay
Okan Arpaç
Mizgin Müjde Arslan
Rasim Aslan
Zafer Ayden
Öykü Aytulun
Alkan Avcıoğlu
Metin Avdaç
Buket Aydın
Senem Aytaç
İmre Azem
Meral Balık
Janet Barış
Berke Baş
Belma Baş
Piran Baydemir
Gizem Bayıksel
Perihan Bayraktar
Sena Başöz
Melis Behlil
İlker Berke
Melis Birder
Rena Lusin Bitmez
Beyza Boyacıoğlu
Abbas Bozkurt
Bilal Bulut
Yeşim Burul
Gül Büyükbeşe
Can Candan
Caner Canerik
Aziz Çapkurt
Vural Çavuşoğlu
Emel Çelebi
Özge Çelikaslan
Ayşe Çetinbaş
Ebubekir Çetinkaya
Tuncer Çetinkaya
Ayça Çiftçi
Tülin Dağ
Bahriye Kabadayı Dal
Burak Dal
Aslı Daldal
Nejla Demirci
Şirin Bahar Demirel
Emin Doğan
Zeynel Doğan
Mehtap Doğan
Tomaş Doruşka
Erdal Eksert
Sidar İnan Erçelik
Senem Erdine
Tunç Erenkuş
Bingöl Elmas
Elif Ergezen
Engin Ertan
Murat Erün
Hilmi Etikan
Aslı Ertürk
Seray Genç
Övgü Gökçe
Berke Göl
Metin Gönen
Gaye Günay
Onur Günay
Kazım Gündoğan
Nezahat Gündoğan
Çağdaş Günerbüyük
Kudret Güneş
Yusuf Güven
Oktay İnce
Gökçe İnce
Tahsin İşbilen
Hale İşsever
Ayla Kanbur
Kaan Karsan
Metin Kaya
Cem Kaya
Dilan Kaya
Akile Nazlı Kaya
Evrim Kaya
Tuna Kaptan
Gürcan Keltek
Ümit Kıvanç
Elvan Kıvılcım
Aylin Kuryel
Esin Küçüktepepınar
Petra Holzer
Hilmi Maktav
Ertuğrul Mavioğlu
Gökhan Mezarcı
Türkan Noğay
Pınar Okkan
Sevin Okyay
Gözde Onaran
Zeynep Oral
Hacı Orman
Volkan Ölmez
Kazım Öz
Ceylan Özçelik
Özge Özdüzen
Murat Özer
Ethem Özgüven
M. Cem Öztüfekçi
Kurtuluş Özyazıcı
Zeyno Pekünlü
Fatih Pınar
Biene Pilavcı
Elif Refiğ
Enis Rıza
Güliz Sağlam
Nalan Sakızlı
Vuslat Saraçoğlu
Özlem Sarıyıldız
Fırat Sayıcı
Aylin Sayın
Hayriye Savaşçıoğlu
Selin Sevinç
Necati Sönmez
Asuman Susam
Feryal Saygılıgil
Yasin Semiz
Mihriban Sezen
Ufuk Tambaş
Bilge Taş
Sibel Tekin
Murat Tırpan
Eda Elif Tibet
Andreas Treske
Erkal Tulek
Berin Ballay Tuncer
Ömer Tuncer
Canan Turan
Yasin Ali Türkeri
Reyan Tuvi
Sevgi Türkmen
Melisa Üneri
Somnur Vardar
Özcan Vardar
Çiğdem Vitrinel
Yüksel Yavuz
Fırat Yazar
Deniz Yeşil
Halil Yetiş
Aysel Yılmaz
Fırat Yücel