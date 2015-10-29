150 sinemacıdan Altın Portakal'a tepki: Katılmayacağız!

Gezi belgeseli 'Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek' nedeniyle geçen yıl yaşanan sansür tartışmalarının ardından bu yıl Antalya Film Festivali'nde ulusal belgesel yarışmasının kaldırılmasına sinemacılardan tepki geldi. 150'den fazla sinemacının imza attığı 'Bu toplu bir sansürdür' başlıklı ortak açıklamada "Festivalin hiçbir etkinliğine katılmayacağız" denildi.

Çoğunluğu belgeselci 150’den fazla sinemacının ortak açıklaması şöyle:

SİNEMACILARDAN ANTALYA FİLM FESTİVALİ’NE:

“BU TOPLU BİR SANSÜRDÜR!”

Antalya Altın Portakal Film Festivali, bilindiği gibi 2014 yılında Reyan Tuvi’nin “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” belgeselini yarışma programından çıkararak aleni bir sansür uygulamış, gelen tepkilere rağmen tavrını değiştirmemiş ve sansüre karşı çıkan belgesel sinemacılar ile jüri üyeleri tarafından boykot edilmişti.

Geçen yıl yaşanan sansür ile anılan festival, bu yıl adını Antalya Uluslararası Film Festivali olarak değiştirerek programından Ulusal Belgesel Yarışması’nı çıkardığını açıklamış, böylece geçmişteki skandal hatalarını telafi etmek yerine, belgeselcilere toplu ambargo uygulama kararı almıştır.

Altın Portakal nereye koşuyor?

Tepkiler üzerine festivalin yaptığı “Belgesel filmlerin ulusal ve uluslararası ana yarışmalara katılabileceği, özel gösterim altında yer alabileceği” yönündeki açıklama ise bir kandırmacadan ibarettir. Belgesellerin uzun metraj kurmacalarla rekabet ederek Ulusal Yarışmaya seçilebilmesinin zorluğu bir yana ‘özel gösterim’ başlığı altında festival yönetiminin seçeceği bir kaç ‘zararsız’ belgeselin gösterilmesi festivalin belgesellere kucak açtığı anlamına gelmemektedir. Bizim açımızdan bu ambargonun nedeni açık ve nettir: Belgesellerin siyasi içeriğinden korkulması ve yerli belgesellere toplu sansür uygulayarak bu “baş belası”ndan hepten kurtulma hevesidir.

Festivaller, belgesellerin yegane gösterim olanağı yakalayabildiği, bilhassa Antalya seyircisinin yoğun ilgi gösterdiği, ele aldıkları konular hakkında bir tartışma ortamının yaratılmasına vesile olan kamusal etkinliklerdir.

Reyan Tuvi sansürün

perde arkasını ilk kez anlattı



Tüm zorluklara rağmen her yıl yüzden fazla belgeselin üretildiği bir ülkede, kamusal kaynaklarla gerçekleştirilen festivallerin bu şekilde belgesel sinemayı dışlayarak belgeselcilere kapılarını kapatması, belgesellerin seyirci ile buluşmasını engellemesi kabul edilemez.

Bizler biliyoruz ki festivalin bu tutumu, senelerdir muhalif gazetecileri baskılayan, hapislere tıkan, sadece son bir yılda çoğunluğu muhalif ve Kürt haber siteleri olmak üzere toplam 52 bin internet sitesini karartan, dergileri matbaalardan toplatan yasakçı zihniyetin bir devamıdır.

Altın Portakal'da sansüre karşı ortak bildiri

Bu şartlar altında, biz aşağıda imzası olanlar, festival yönetimi söz konusu sansürcü yaklaşımını terk edene kadar Uluslararası Antalya Film Festivali’nin hiç bir etkinliğine katılmayacağımızı bildiriyor ve tüm sinemacı meslektaşlarımızı bizimle bu konuda dayanışmaya çağırıyoruz.

İMZACILAR:

Serkan Acar

Aziz Akal

Doğu Akıncı

Tül Sualp Akbal

Zülfiye Akkulak

Veysi Altay

Okan Arpaç

Mizgin Müjde Arslan

Rasim Aslan

Zafer Ayden

Öykü Aytulun

Alkan Avcıoğlu

Metin Avdaç

Buket Aydın

Senem Aytaç

İmre Azem

Meral Balık

Janet Barış

Berke Baş

Belma Baş

Piran Baydemir

Gizem Bayıksel

Perihan Bayraktar

Sena Başöz

Melis Behlil

İlker Berke

Melis Birder

Rena Lusin Bitmez

Beyza Boyacıoğlu

Abbas Bozkurt

Bilal Bulut

Yeşim Burul

Gül Büyükbeşe

Can Candan

Caner Canerik

Aziz Çapkurt

Vural Çavuşoğlu

Emel Çelebi

Özge Çelikaslan

Ayşe Çetinbaş

Ebubekir Çetinkaya

Tuncer Çetinkaya

Ayça Çiftçi

Tülin Dağ

Bahriye Kabadayı Dal

Burak Dal

Aslı Daldal

Nejla Demirci

Şirin Bahar Demirel

Emin Doğan

Zeynel Doğan

Mehtap Doğan

Tomaş Doruşka

Erdal Eksert

Sidar İnan Erçelik

Senem Erdine

Tunç Erenkuş

Bingöl Elmas

Elif Ergezen

Engin Ertan

Murat Erün

Hilmi Etikan

Aslı Ertürk

Seray Genç

Övgü Gökçe

Berke Göl

Metin Gönen

Gaye Günay

Onur Günay

Kazım Gündoğan

Nezahat Gündoğan

Çağdaş Günerbüyük

Kudret Güneş

Yusuf Güven

Oktay İnce

Gökçe İnce

Tahsin İşbilen

Hale İşsever

Ayla Kanbur

Kaan Karsan

Metin Kaya

Cem Kaya

Dilan Kaya

Akile Nazlı Kaya

Evrim Kaya

Tuna Kaptan

Gürcan Keltek

Ümit Kıvanç

Elvan Kıvılcım

Aylin Kuryel

Esin Küçüktepepınar

Petra Holzer

Hilmi Maktav

Ertuğrul Mavioğlu

Gökhan Mezarcı

Türkan Noğay

Pınar Okkan

Sevin Okyay

Gözde Onaran

Zeynep Oral

Hacı Orman

Volkan Ölmez

Kazım Öz

Ceylan Özçelik

Özge Özdüzen

Murat Özer

Ethem Özgüven

M. Cem Öztüfekçi

Kurtuluş Özyazıcı

Zeyno Pekünlü

Fatih Pınar

Biene Pilavcı

Elif Refiğ

Enis Rıza

Güliz Sağlam

Nalan Sakızlı

Vuslat Saraçoğlu

Özlem Sarıyıldız

Fırat Sayıcı

Aylin Sayın

Hayriye Savaşçıoğlu

Selin Sevinç

Necati Sönmez

Asuman Susam

Feryal Saygılıgil

Yasin Semiz

Mihriban Sezen

Ufuk Tambaş

Bilge Taş

Sibel Tekin

Murat Tırpan

Eda Elif Tibet

Andreas Treske

Erkal Tulek

Berin Ballay Tuncer

Ömer Tuncer

Canan Turan

Yasin Ali Türkeri

Reyan Tuvi

Sevgi Türkmen

Melisa Üneri

Somnur Vardar

Özcan Vardar

Çiğdem Vitrinel

Yüksel Yavuz

Fırat Yazar

Deniz Yeşil

Halil Yetiş

Aysel Yılmaz

Fırat Yücel