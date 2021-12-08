Antalya Barosu’ndan tarikat yurdundaki cinayete ilişkin açıklama: Benzer olayların yaşanmaması için öğrencilerin barınma imkanları sağlanmalı

Antalya Barosu, Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin öğrenci yurdunda aşı tarafından bir öğrencinin başının kesilerek öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada iktidara seslendi; “Neredeyse her ilçede fakülte ve meslek yüksekokulu açmak, tek başına övünülecek bir durum değildir. Bu üniversiteleri kazanan gençlere, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ve barınma ortamı da sağlanmalıdır” dedi.

“Üniversiteyi kazanan öğrenciler, çeşitli ideolojik gruplara, tarikat ve cemaatlere bağlı denetimsiz, güvenliği yeterince sağlanamayan yurtlarda kalmak zorunda bırakılmamalıdır” denilen açıklamada, “Benzer olayların yeniden yaşanmaması açısından öğrencilerin barınma imkanlarının sağlanması, mevcut yurtlanın yasal mevzuata uygun olarak denetiminin sağlanması için ivedilikle çalışmalara başlanması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

"Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Demeği) öğrenci yurdunda aşçı İhsan Güney'in Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u vahşice katletmesi, sebepleri ve sonuçları itibari ile suskun kalınamayacak kadar vahim bir olaydır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 2. maddesinde; "Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir" hükmü düzenlenmiştir. Sosyal devlet ilkesi gereğince, devletin tim bireyleri koruyup gözetme yükümlülüğü mevcuttur.

Neredeyse her ilçede fakülte ve meslek yüksekokulu açmak, tek başına övünülecek bir durum değildir. Bu üniversiteleri kazanan gençlere, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ve barınma ortamı da sağlanmalıdır.

Üniversiteyi kazanan öğrenciler, çeşitli ideolojik gruplara, tarikat ve cemaatlere bağlı denetimsiz, güvenliği yeterince sağlanamayan yurtlarda kalmak zorunda bırakılmamalıdır. Bu vesile ile benzer olayların yeniden yaşanmaması açısından öğrencilerin barınma imkanlarının sağlanması, mevcut yurtlanın yasal mevzuata uygun olarak denetiminin sağlanması için ivedilikle çalışmalara başlanması gerekmektedir.

Meydana gelen olaya ilişkin soruşturma ve kovuşturma aşamalarının Antalya Barosu tarafından titizlikle takip edileceğini, gerekli araştırmanın yapılmasının ardından sorumluluğu olan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı, saygılarımızla kamuoyuna bildiririz."

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