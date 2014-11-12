'Annemin Şarkısı' 14 Kasım'da gösterimde!

2014 yılında Saraybosna ve Altın Portakal film festivallerinden "en iyi film" ve "en iyi erkek oyuncu" gibi ödüllerle dönen "Annemin Şarkısı" (Klama Dayîka Min), 14 Kasım Cuma günü 12 şehirde, 20 sinema salonunda gösterime giriyor.

Kürtçe ve Türkçe olarak çekilen filmin başrollerinde Feyyaz Duman, Zübeyde Ronahi ve Nesrin Cavadzade yer alıyor. Erol Mintaş'ın yönettiği filmin konusu ise şöyle:

"Yaşadıkları köyden mecburen İstanbul'a göçen bir anne-oğul yerleştikleri Tarlabaşı semtinden de kentsel dönüşüm projesiyle çıkmak zorunda kalırlar. Ali, annesi Nigar'ın durumunun gittikçe kötüleştiğini görür. Bir gün köye geri dönmek üzere eşyaları toplayan Nigar, bir gün de kendini İstanbul'un sokaklarında gezerken bulur. Öte yandan da Ali'ye komşularının köye döndüğü konusunda ısrar eder. Ali, annesini mutlu etmek için onu yanından ayırmaz ve sürprizler yapar. Onun rüyalarına giren şarkının peşine birlikte düşerler. Bu sırada kız arkadaşı Zeynep, Ali'nin çocuğuna hamiledir. Ancak Ali'nin içinde bulunduğu durum, babalık haberiyle birlikte iyice zorlaşır."

Annemin Şarkısı, 14 Kasım'dan itibaren İstanbul, Ankara, Ağrı, Ardahan, Batman, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir, Kars, Mardin ve Mersin'de izlenebilir.

Filmin fragmanı şöyle: