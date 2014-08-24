Annemin Şarkısı'na Saraybosna Film Festivali'nde iki ödül birden

Avrupa'nın önemli film festivallerinden biri olarak gösterilen, 60 farklı ülkeden 247 filmi binlerce sinemaseverle buluşturan ve Anadolu Ajansı'nın medya partnerliğini yaptığı 20. Saraybosna Film Festivali, Halk Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sona erdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, dünyanın farklı ülkelerinden sinemacıları ve sinemaseverleri ağırlayan festival kapsamında kısa film, belgesel ve uzun metrajlı film kategorilerinde ''Saraybosna'nın Kalbi'' ödülleri dağıtıldı.

Uzun metrajlı film kategorisinde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünü, yönetmenliğini Erol Mintaş'ın yaptığı ve bu yılki festivalde en iyi film seçilen "Annemin şarkısı" filmi kazandı.

Mintaş, ödülünü almasının ardından yaptığı konuşmada, "Tüm ekibim adına ödül için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Annem de benimle birlikte burada. Film sayesinde Sincar'da neler olduğunu biliyorsunuz" şeklinde konuştu.

En iyi erkek ödülü Feyyaz Duman, en iyi kadın ödülü Mari Kitia'nın

Festival kapsamında, ''Saraybosna'nın Kalbi En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'' Erol Mintaş'ın yönettiği ''Annemin Şarkısı'' filminde rol alan Feyyaz Duman'a verilirken, ''En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'' ise ''Brides'' filminde rol alan Mari Kitia'ya verildi.

Gecede ''En İyi Erkek Oyuncu Ödülü''ne layık görülen oyuncu Duman, ödülü almasının ardından yaptığı konuşmada, filmin ekibine teşekkür ederek, bu ödülü almaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Belgesel film dalında ''Saraybosna'nın Kalbi'' ödülü yönetmenliğini Tiha K. Gudac'ın yaptığı "Naked Island" filmi aldı. Belgesel film dalında ''Jüri Özel'' ödülü ise Estzer Hajdu'nun yönettiği ''Judgement in Hungary'' isimli filme verildi.

Kısa film dalında ''Saraybosna'nın Kalbi'' ödülü, yönetmenliğini Una Gunyak'ın yaptığı "The Chicken" isimli filme verildi.

20. Saraybosna Film Festivali kapsamında ''Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü'' için, Bosna Hersekli Oscar ödüllü yönetmen Danis Tanoviç layık görüldü.

20. Saraybosna Film Festivali'nin açılışında ''Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü'' tasarımcı Agnes B. ve oyuncu Gael Garcia Bernal'e takdim edilmişti.

Ödül töreni, gecede ödül alan oyuncu ve yönetmenler ile jüri üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

Bu arada festivalde, Türkiye'den, Erol Mintaş'ın yönettiği ''Annemin Şarkısı'' ve Kutluğ Ataman'ın ''Kuzu'' filmleri ''En İyi Film'' dalında, Nuri Bilge Ceylan'ın ''Kış Uykusu'' filmi ise ''Focus'' dalında gösterildi. Saraybosna Film Festivali'ne bu güne kadar Angelina Jolie, Brad Pitt, Morgan Freeman, Saadet Işıl Aksoy, Semih Kaplanoğlu, Engin Günaydın, Nuri Bilge Ceylan ve Wim Wanders'ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı katılmıştı.

Her yıl çok sayıda ünlü simayı konuk eden Saraybosna Film Festivali'nin bu yılki en ünlü konuğu '"Paramparça Aşklar ve Köpekler" filminde rol almış Meksikalı ünlü oyuncu Gael Garcia Bernal oldu.

Bernal'ın yanı sıra bu yılki festival kapsamında, ünlü oyuncu Halit Ergenç ve çok sayıda yabancı oyuncu, yönetmen ve yapımcı da Saraybosna'yı ziyaret etti.