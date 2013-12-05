'Annemin Şarkısı' filmi destek bekliyor

Çekimleri İstanbul ve Doğubeyazıt’ta gerçekleştirilen, Erol Mintaş’ın ilk uzun metraj filminin tamamlanabilmesi için internette destek kampanyası başlatıldı.

Son kısa filmi “Berf” ile Altın Portakal kazanan yönetmen Erol Mintaş’ın, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen ilk uzun metraj filminin tamamlanması için kitlesel fonlama (“crowdfunding”) yöntemine başvuruldu. Kampanya, bağımsız projeler ve fikirler için dünyada yaygın bir biçimde kullanılan "Indiegogo" adlı web sayfasında başlatıldı.

"Annemin Şarkısı", zorunlu göçten sonra Tarlabaşı kentsel dönüşüm projesiyle beraber ikinci bir göçe zorlanan bir anne ile oğlunun samimi hikayesini anlatıyor. Filmin başrollerinde Feyyaz Duman, Zübeyde Ronahi ve Nesrin Cavadzade yer alıyor.

Kampanyanin hedefi destekçilerden 20 bin dolar toplamak. Filmin, 2014 yılında vizyona girmesi ve festivallerde gösterilmesi planlanıyor. Destek miktarına göre imzalı posterler, dvdler, gala davetiyesinden film ekibiyle tanışmaya ve filmin jeneriğinde yer almaya kadar çeşitli ödüller bulunuyor. Web sayfasında filme ait ilk görüntüler de izlenebilir. Kampanya 11 Ocak'a kadar sürecek.

Kampanya Link:

www.indiegogo.com/projects/annemin-sarkisi-song-of-my-mother-klama-dayika-min

Bilgiler:

• Film, iki dilde, Kürtçe ve Türkçe olarak çekildi. Sette ortak dil İngilizce’nin haricinde üç dil (Türkçe, Kürtçe, Romence) konuşuluyordu. Kamera departmanında Romanya’dan gelen bir ekiple çalışıldı.

• Çekimler toplamda 19 gün sürdü.

• Filmin ana karakterlerinden anne rolünü canlandıran Zübeyde Ronahi, hayatında ilk defa bir filmde rol aldı.

Ödüller:

• Film, Selanik Uluslararası Film Festivali’nde yapım aşamasındaki filmler için düzenlenen yarışmaya seçildi. Festivalde uluslararası dağıtımcılar ve festivaller tarafından büyük ilgi gördü.

• Film senaryo aşamasındayken Notos Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Ödülleri’nde birinciliğe layık görüldü.

İletişim:

mintasfilm@gmail.com

www.facebook.com/anneminsarkisifilm

Film Öyküsü:

Ali, annesi Nigar’la beraber İstanbul Tarlabaşı’nda yaşamaktadır. Doğu’da köylerinin boşaltılması üzerine göç ettikleri mahallede hayatları tekrar kesintiye uğramıştır. Şehirden uzak yüksek beton binaların arasına taşınmalarıyla beraber sorunlar başlar. Bütün komşularının köye geri döndüğüne inanan Nigar, her sabah köyüne geri dönmek üzere evdeki eşyaları toparlar. Bazı günlerse, kendini İstanbul sokaklarına vurur. Genç öğretmen Ali, gittikçe hastalanan annesini yalnız bırakmamak için farklı yöntemlere başvurur: gittiği her yere onu da motoruyla götürür, ona arkadaşlık etmesi için renk renk civcivler alır, rüyalarına giren şarkının peşine düşer. Aynı zamanda, Ali kız arkadaşı Zeynep’in hamile olduğunu öğrenir; fakat kendini baba olmaya hazır hissetmemektedir. Ali iki kadının arasında kalmıştır.

Ekip:

Yönetmen & Senaryo: Erol Mintaş

Oyuncular:

Feyyaz Duman (Ali)

Zübeyde Ronahi (Nigar)

Nesrin Cavadzade (Zeynep)

Aziz Çapkurt (Serhat)

Ferit Kaya (Komiser)

Ahmet Cüneyt Yalaz (Okul Müdürü)

Mehmet Ünal (Mustafa)

İncinur Daşdemir (Merve)

İbrahim Turgay (Pazarcı)



Yapımcılar: Aslı Erdem, Erol Mintaş, Guillaume de Seille (FR), Mehmet Aktaş (GER)

Görüntü Yönetmeni: George Chiper-Lillemark

Sanat Yönetmeni: İsmail Durmaz

Ses: Fatih Aydoğdu

Kurgu: Alexandru Radu

Yürütücü Yapımcı: Kaan Kurbanoğlu

Yardımcı Yönetmen: Burak Müjdeci