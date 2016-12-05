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Yaşam

"Anne, neden gece gece okula gidiyoruz?"

Yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesi, özellikle öğrencilerin hayatını olumsuz yönde etkiledi

05 Aralık 2016 13:28

Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi ve mevsime bağlı olarak gecelerin uzaması nedeniyle çocuklar okullarına, çalışanlar ise işyerlerine sabahları, gecenin karanlığında gitmek zorunda kaldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, karanlıkta şirket servisini bekleyen bir kadın, “Uyanamıyoruz. Üstelik hazırlanırken evde ışık yakmak zorunda kalıyoruz. Yani enerji tüketiyoruz? Bir de benim evim caddeye uzak. Korka korka yürüyorum. Yaz saati uygulaması yüzünden üzücü haberleri okursak şaşırmayalım” diye konuştu.

Kış saatine geçilmemesi, sosyal medyada da gündem oldu. Twitter, Facebook ve Ekşi Sözlük’te saatlerin geri alınmamasıyla yaşanan sıkıntılarla ilgili paylaşımlardan bazıları ise şöyle:

- “İşe mi gidiyoruz şafak operasyonu mu yapıyoruz, belli değil?”

- “Kış saati uygulamasının kaldırılmasıyla her sabah evden işe mi gidiyorum, yoksam kafam güzel eve mi geliyorum, kestiremiyorum.”

- “Okula gece yolculuğu yaparak gidiyoruz.”

- "Anne, neden gece gece okula gidiyoruz?"

- “Kış saati uygulamasının bitmesi, millet için büyük hizmet bence. Günün doğuşunu izleyerek romantizm yaşamak için uykusuz kalmalara son!"

“Kış saati uygulaması geri gelsin! Karanlıkta uyanamıyoruz, bir de üstüne ışık falan açıyoruz. Birkaç neslin enerjisini yedik bile büyük ihtimal.”

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