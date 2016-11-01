Borsa İstanbul'da 'yaz saati' sıkıntısı; mesai saatleri değişti

Yaz saati uygulamasının sabitlenmesi kararının ardından küresel piyasalarla ortak mesai saatleri azalan Borsa İstanbul mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Borsa İstanbul Yönetimi'nin kararına göre, yeni seans saatleri, 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı ile yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Söz konusu kararın değerlendirilmesinin ardından üyeler ile yapılan anket sonuçları da dikkate alınarak Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 27 Ekim 2016'daki toplantısında, Pay Piyasası'nda tam ve yarım iş günlerinde seansların sabah açılışta 09.40’ta emir toplama ile başlamasına, açılış seansının saat 09.55’te bitirilmesine ve sürekli işlemlerin saat 10.00’da başlatılmasına, ayrıca yarım iş günlerinde gün sonunda bir değişikliğe gidilmemesine, tam iş günlerinde ise gün sonunda sürekli işlem son saatinin 17.30’dan 18.00’e çekilmesine, kapanış ve tek fiyattan işlemlerin ise 18.00-18.10 saatleri arasında gerçekleştirilerek seansın saat 18.10’da sona erdirilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) seansın tam iş günlerinde saat 09.30’da başlamasına, pay vadeli i̇şlem ve opsiyon sözleşmeleri için saat 18.10’da, diğer sözleşmeler için saat 18.15’te sona erdirilmesine, Borçlanma Araçları Piyasası’nda seansın tam iş günlerinde saat 09.30’da başlamasına ve saat 17:30’da sona erdirilmesine, Pay Senedi Repo Pazarı’nda ise seansın tam iş günlerinde saat 10.00'da başlamasına karar verildiği belirtildi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, mevcut uygulamada saat 13.00-14.00 arasındaki sürekli müzayede işlemlerine verilen ara 14 Kasım'dan sonra da geçerli olacak.