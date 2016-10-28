Yaz saati uygulamasının kalkmasından kim, nasıl etkilenecek?

Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı yaz saati uygulamasının kaldırılması, bu yıldan itibaren yürürlüğe giriyor.

Açıklanan kararnameyle birlikte, 30 Ekim'de saatlerin 1 saat geri alınmayacağı ve yaz saati olarak bilinen uygulamanın yılın 12 ayı boyunca devam edeceğiduyuruldu.

Sabit zaman uygulamasından gündelik hayatın birçok yanı da etkilenecek:

Mesai saatleri

Her yıl Ekim ayında saatlerin bir saat geri alınmasıyla, mesainin tüm Türkiye'de havanın aydınlanmasının ardından başlaması hedefleniyordu.

Ancak yaz saatinin sürekli olmasıyla kış aylarında mesai başlangıç saatinin özellikle batı illerinde henüz hava aydınlanmadan gerçekleşmesi gündeme geliyor.

Yaz saatinin sürekli hale getirilmesi için uzun yıllar çalışmalar yürüten eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, 2014'te konu gündeme geldiğinde valiliklerin illere göre mesai başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayabileceğini söylemişti.

Türkiye'nin batı ve doğu uçları arasında 76 dakikalık fark bulunuyor. Valilikler, bulundukları ilde güneşin doğuş saatine göre mesai saatlerini erkene ya da geçe alma yetkisine sahip.

Yani doğu illerinde mesai 8'de başlarken, Batı'da mesai başlangıcının 9'a kadar sarkması olası.

Şampiyonlar Ligi'nde 21.45 tarih oluyor

Saat uygulamasındaki değişiklik, yıllardır bir neredeyse bir markaya dönüşen 21.45 Şampiyonlar Ligi maç başlangıç saatlerini de değiştirecek.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) kurallarına göre, Şampiyonlar Ligi maçları kışın Rusya ve bazı Orta Asya ülkelerindeki oynanan maçlardaki istisnalar dışında, aynı anda başlıyor.

Yaz saatinin kalıcı hale gelmesiyle birlikte Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki maç başlangıç saatleri de 22.45'e kayacak. Uzatma ve penaltı atışları olmazsa maçların bitişi devre arasıyla birlikte 00.30'u bulacak.

Avrupa Ligi'nde , 20:00 ve 22.05'te başlayan maçların başlangıç saatiyse 21:00 ve 23.05'e kayacak.

Bilgisayar - telefon saatleri

İnternete erişimi olan telefon ve bilgisayarlar, her yıl iki kez saatlerin ileri ve geri alındığı gecelerde kendilerini otomatik olarak güncelliyorlardı.

Sabit zaman dilimi uygulamasıyla birlikte eğer elektronik cihazlar otomatik saat ayarlaması yaparsa, kullanıcıların saatleri düzeltmesi gerekecek.

Geçen yıl 1 Kasım seçimleri nedeniyle Türkiye'de kış saati uygulamasına geçiş bir hafta ertelenmişti.

Microsoft, o dönemde bir güncelleme yayınlayarak saatlerin bir hafta geç geri alınmasını sağlamaya çalıştıysa da güncelleme sadece Windows 10 işletim sistemi için geçerli olmuş ve birçok bilgisayarda saatler otomatik olarak geri alınmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da saati otomatik olarak geri alabilme özelliği bulunan akıllı telefon ve elektronik cihaz sahiplerini uyarmıştı.

Küresel borsalarla senkron

Uzun süredir hükümetin gündeminde olan zaman dilimi değişikliği, Daha önce Bakanlar Kurulu'na geldiğinde küresel borsalarla senkronun yitirilebileceği ve uluslararası ticari ilişkilerde aksama olabileceği gerekçeleriyle rafa kaldırılmıştı.

Borsa İstanbul'da işlemler 9.15'te başlıyor ve son fiyatlamalar 17.40'ta yapılıyor.

Örneğin, Londra'daki bir finans kuruluşu eğer Türkiye piyasasında işlem yapmak istiyorsa, yeni düzenlemeyle kış aylarında elini daha çabuk tutmak zorunda kalacak.

Kış aylarında Londra - İstanbul arasındaki saat farkı 3'e çıkacağı için, Türkiye'de yapılacak bir finansal işlem için son emir saati Londra saatiyle 14.40 olacak.

Yaz aylarındaysa, aradaki saat farkı Avrupa'da saatlerin ileri alınması nedeniyle tekrar 2'ye düşecek.