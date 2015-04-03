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Yaşam

Anne Frank, bilinen tarihten bir ay önce ölmüş

Yahudi soykırımından kaçıp, yazdığı günlüğü ile bilinen Anne Frank'ın bilinen tarihten daha önce öldüğü ortaya çıktı

03 Nisan 2015 13:47

II. Dünya Savaşı sırasında Yahudi soykırımından kaçmak için Hollanda'daki bir evde saklanırken kaleme aldığı günlüğü ile tanınan Anne Frank'ın bilinen tarihten daha önce öldüğü ortaya çıktı.

Amsterdam'daki Anne Frank Müzesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, ailesiyle birlikte gönderildiği Bergen Belsen Toplama Kampı'nda 31 Mart 1945 tarihinde 16 yaşında öldüğü bilinen Frank'ın, aslında bundan iki hafta önce, kardeşi Margot ile birlikte tifodan öldüğü anlaşıldı.

Araştırma sonuçları, Anne Frank'ın resmi ölüm tarihinin 70'inci yıldönümüne denk gelen geçen salı günü, tarihçi Erika Prins ve Gertijan Broek tarafından, görgü tanıklarının ifadeleri ve somut kanıtlarla ortaya konularak açıklandı.

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