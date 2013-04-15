'Yaşasaydı Anne Frank de Bieber hayranı olurdu’

Hafta sonu konser için gittiği Amsterdam’da Yahudi soykırımının simge isimlerinden Anne Frank’in adını taşıyan müzeyi ziyaret eden Justin Bieber, Frank hakkında söylediği sözlerle tepki topladı.

19 yaşındakisarkıcı, müzeden ayrılmadan önce anı defterine Anne Frank ile ilgili ‘Burada olmak ilham verici. Anne harika bir kızdı. Yaşasaydı o da Bieber hayranı olurdu’ yazdı.

Bieber’ın Yahudi soykırımını simge isimlerinden Anne Frank için yaptığı bu yorum tepki uyandırdı. Twitter’da bazıları olayı, ‘iğrenç’ bazıları da ‘bencil’ olarak yorumlarken, Anne Frank Müzesi müdürü Maatje Mostart, genç şarkıcıyı savunsa da, yorumunun ‘pek mantıklı olmadığını’ kabul etti.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Anne Frank Müzesi müdürü Maatje Mostart, ‘Justin Biber’ın sadece 19 yaşında olduğunu ve çılgın bir hayat sürdüğünü’ belirterek, “Kötü bir şey yok. İstemese gelmezdi, gelmesi bile güzel bir davranış” dedi.

Hatıra defteri ile tüm dünyada tanınan Anne Frank, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amsterdam’da Yahudi olan ailesiyle birlikte Nazileden kaçmış, iki yıl boyunca bir evde saklanmıştı. Anne Frank, o sürede tuttuğu günlükle Yahudi soykırımının simge isimlerinden biri haline gelmişti. Frank, 15 yaşındayken bir toplama kampında öldü ve ailesiyle saklandığı ev de müzeye dönüştürüldü.