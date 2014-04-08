Anne cinayetinin sebebi bekaret kontrolü randevusu mu?

İzmir’in Aliağa İlçesi’de 39 yaşındaki anneleri Gülseren Süngü’yü bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edilen 19 yaşındaki Şeyda P. ve 17 yaşındaki Beyza P. ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Anne Süngü’nün büyük kızını o gün bekaret kontrolüne götürmek için hastaneden randevu aldığı belirlendi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Aliağa’da geçen 13 Eylül’de meydana gelen olayda, eşinden boşandıktan sonra iki kızıyla birlikte yaşayan ve garsonluk yapan Gülseren Süngü’nün cesedi, minibüs şoförü olan erkek arkadaşı Erhan Ş. tarafından bulundu.

Bunun üzerine bilgilerine başvurulan kadının iki kızı, annelerinin sabah saatlerinde para verip “İzmir’e gezmeye gidin” dediğini, bu nedenle evde bulunmadıklarını söyledi.

Çelişkili ifade veren kız kardeşlerden birinin ayaklarındaki kan izinden şüphelenen polisin sorgusu sonunda gerçek ortaya çıktı ve annelerini öldürdükleri belirlendi.

İki kız kardeş ifadelerinde, anneleriyle eve erkek getirdiği için tarttıklarını, bu yüzden bıçakladıklarını öne sürdü.

Tutuklanan iki kardeş hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gülseren Süngü’nün ailesinin avukatı Kemal Gümüşkaşık’ın araştırmaları sırasında, yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Gülseren Süngü’nün, öldürüldüğü gün için, özel bir hastaneden kızı Şeyda P. adına, bekaret kontrolü yaptırmak üzere randevu aldığı belirlendi. Cinayetin de bu yüzden işlenmiş olabileceği öne sürüldü.