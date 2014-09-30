Sağlık Bakanlığı: Ankara'nın şebeke suyu sağlıklı değil

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun "şebeke suyunun insani tüketim için uygun olmadığı" konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e uyarıda bulunduğunu söyledi.

Cihan Haber Ajansı’ndan Emrullah Bayrak’ın haberine göre, mecliste basın toplantısı düzenleyen Aylin Nazlıaka, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Seçil Özkan imzasıyla 19 Eylül'de Ankara Valiliği'ne gönderilen yazıda, Temel Sağlık İstatistikleri Modülü'nden alınan verilere göre, sudan kaynaklanan ishal ve karın ağrısı vakalarında ortalamanın çok üzerinde artış olduğunun belirtildiğini ifade etti.

'Belediye defalarca uyarıldı'

Nazlıaka, bir örneğini gazetecilere de dağıttığı yazıyı okudu:

"Uyarıda, '2014 yılında alınan numunelerde içme-kullanma sularında demir, nitrat, alüminyum, arsenik, c. perfringens, enterokok, eschcrichia coli ve koliform bakteri parametre­leri yönünden insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında, yönetmelikte belirtilen sınır değerlere göre uygunsuzluk bulunduğu, klor düzeylerinin ise yetersiz olduğu tespit edilmiştir' denilmektedir. Yazıda ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin defalarca uyarılmasına rağmen herhangi bir iyileştirmenin yapılmadığı belirtilerek, 'Gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda Başkanlığımızca ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyuru­sunda bulunulacak ve tespit edilen uygunsuzlukları kamuoyu ile paylaşılabilecektir. Bahse ko­nu uygunsuzluk ve yetersizliklerin acilen giderilmesini rica ederim' denilmiştir."

'Kurt kulaklarından yakalanır'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisini ideolojik olmakla suçladığını belirten Nazlıaka, "Sağlık Bakanlığı da mı ideolojik? Bugün Ankaralılara 'Kim yalan konuşuyor?' diye sorsanız; koro halinde, 'Gökçek' diye yanıt verirler." dedi. Bir Roma atasözünde,”Kurt kulaklarından yakalanır” denildiğini belirten Nazlıaka, "Melih Gökçek kulaklarından yakalanmıştır" ifadesini kullandı. Gökçek'in Ankaralıların sağlığını korumak yerine bu belgenin peşine düştüğünü öne süren Nazlıaka, belgenin gerçek olduğunu teyit ettiklerini kaydetti.



İzmir'de bulantı, kusma, ishal olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttığını ancak bu artışın Ankara'da yüzde 250 olduğunu anlatan Nazlıaka, "Kendi çamurunu başkalarının üzerine sıçratmaya çalıştı. Hedefine beni ve İzmir belediyesini koymuştur. İzmir'i bıraksın, dönsün kendi çöplüğünü temizlesin" sözlerini kaydetti.



Gökçek'in kendisine bir televizyon programında bir araya gelme teklifinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise Nazlıaka, "Gökçek'in bir üslup sorunu var. Televizyon programlarına çıkıyor ve 'Aylincim' diyor. Ben onu tanımam, akranım, arkadaşım değil, benim dostum olabilecek birisi asla değil. Önce üslup sorununu çözsün, bana 'sayın milletvekilim' demesini öğrensin, sonra programa çıkarım. Ancak bundan sonra televizyona çıkmaya yüzü olacak mı ona bakacağız" karşılığını verdi.



Gökçek'in 'Bana dokunan yanar' anlayışıyla "iftira ederek hareket ettiğini" dile getiren Nazlıaka, "Ama yemezler. Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğim" dedi. Nazlıaka, İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı "Ankaralılara arsenikli su içiren, insana saygısı olmayan, hukuk tanımaz Melih Gökçek hakkında" soruşturma açmaya davet etti.