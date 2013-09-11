Aylin Nazlıaka'dan Melih Gökçek'e: Beceriksizliğini Ankara'ya ödetecek

Hülya Karabağlı/ANKARA

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, elindeki belgelerle ODTÜ yolunun perde arkasını basın toplantısında anlattı. “ Bizi izlemeye devam edin” diyen Nazlıaka, ODTÜ’den geçen yolun ihalesinin onay alınmadan bir yıl önce yapıldığını, 2012 yılı bütçesine de konulmadığını söyledi. Nazlıaka, Gökçek'in metro konusundaki beceriksizliğinin bedelini bütün Ankara halkının ödeyeceğini savundu.

Melih Gökçek’in rakibi CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, ODTÜ yoluyla ilgili bilgi ve belgeleri açıkladı. “Bizi izlemeye devam edin” diyen Nazlıaka, yolun ihalesinin onay sürecinden bir yıl önce yapıldığını söyledi. "Halen süren inşaat hukuksuzdur” diyen Nazlıaka, “Mevcut yolun idari şartnamesinde, ihale bedelinin yüzde 20’sinin 2012 bütçesine koyacağı taahhüt edilmesine rağmen 2012 kesin bütçesinde de gösterilmemiştir” eddi. Nazlıaka’nın ODTÜ yoluyla ilgili açıklamaları şöyle:

Onaydan tam bir yıl önce ihale yapılmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi, henüz Belediye Meclisi tarafından onaylanmamış, askıya çıkartılmamış, halkın görüş ve önerisine sunulmamış ve İmar Kanunu uyarınca askıdan indiği tarih itibariyle kesinleşmesi gereken planlardan çok önce yol ihalesine çıkmıştır. Yani 1/1000’lik uygulama imar planı onaylanmadan, planlar kesinleşmeden yol, 13 Haziran 2012 tarihinde ihale edilmiştir. Bu ne demek, söz konusu yolun ihalesi onay sürecinden bir sene önce yapılmıştır.

Bir başka hukuksuzluk örneği; inşaatın, planların askıdan indiği tarih sonrasında yani 26 Temmuz 2013’ten sonra başlaması gerekirken, İhaleyi alan şirkete 10 Temmuz 2012 tarihinde işe başlaması gerektiği bildirilmiştir. Nisan 2013 tarihinde de Çiğdem ve Yüzüncü Yıl Mahalleleri arasında viyadük çalışması başlamıştır.

Beceriskiziliğini Ankara'ya ödetecek

ODTÜ arazisinden geçecek yolun iddia edildiği gibi Eskişehir yolunun trafiğini azaltmayacağını, bu sorunun bir bölgeden başka bir bölgeye taşınacağını öne süren Nazlıaka, Gökçek'in metro konusundaki beceriksizliğinin bedelini bütün Ankara halkının ödeyeceğini savundu.

Gökçek'in, bu projede de birçok hukuksuzluk yaptığını iddia eden Nazlıaka, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, henüz Belediye Meclisi tarafından onaylanmamış, askıya çıkartılmamış, halkın görüş ve önerisine sunulmamış ve İmar Kanunu uyarınca askıdan indiği tarih itibariyle kesinleşmesi gereken planlardan çok önce yol ihalesine çıkmıştır. Söz konusu ihale, onay sürecinden bir sene önce yapılmıştır" dedi.

1 metre metro açmamasının hesabını vermeli

ODTÜ Yolu olarak bilinen yolun, Eskişehir yolunun trafiğini azaltacağını söyleyen Gökçek, sorunu çözmüyor, sadece sorun yer değiştiriyor. Tüm kenti otoyollarla bölerek trafik sorununu çözeceğini sanan bir belediye başkanı, 19 yılda 1 metre metro açamamış olmasının hesabını vermek zorundadır. Ankara’nın ulaşım sorunu vardır, toplu taşımın gelişmediği, raylı sistemlerin kurulmadığı bir Ankara’da trafik sorununun çözülmesini beklemek hayalden başka bir şey değildir. Gökçek’in otoyollarla aşacağını sandığı sorun, trafiği bir bölgeden başka bir bölgeye taşımaktan başka bir şey değildir.