Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan kadın vekile: Ey Aylin...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın evinin bulunduğu sitede kaçak su kullanıldığını ileri sürerek, "Sen bir milletvekilisin, milletin temsilcisisin. Nasıl kaçak su kullanırsın? Nasıl milletin hakkını çalarsın? Ondan sonra da 'Ben halkçıyım'. Nerede sen halkçısın. Sen halkın hakkını yiyensin. Vatandaşın hakkını cebellezi edensin, yani cebine atansın. Ey Aylin, Ankara'nın suyuna kalkıyorsun niye çamur atıyorsun? Aylin cesaretin C'si varsa gel bir televizyona çıkalım, seninle bu konuyu tartışalım" dedi.

Gökçek, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında düzenlediği basın toplantısında, su meselesinde her gün yeni açıklamaların yapıldığını anımsattı.

Özellikle CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın zaman zaman açıklamalarda bulunduğunu belirten Gökçek, "Suçüstü olmanın getirmiş olduğu eziklikle 'Bunun altından nasıl kurtulurum' diye basın toplantıları yapıp bu sefer iyice bataklığın içine batıyor" diye konuştu.

Melih Gökçek, "Hani filmlerde filan görürüz. Birisi bataklığın içine düşer, kıpırdadıkça içeri gider. Şu anda Nazlıaka'nın durumu bataklığa düşen insan. Kıpırdadıkça batıyor" ifadesini kullandı.

Nazlıaka'nın, "Evinin bulunduğu site ile ilgili ASKİ'nin üzerine düşen görevi yapmadığı ve site yönetiminin suyu arıtacak sistemi kurduğu" iddiasında bulunduğunu hatırlatan Gökçek, site yönetimi tarafından 8 Haziran 2007 tarihinde ASKİ'ye yazılan dilekçeyi okudu.

Dilekçede, sitede bulunan kuyunun suyunun, derinliğin az olması nedeniyle temizliğine güvenilmediğinin, bu sebeple şebeke suyu yerine değil ancak bahçe sulamada kullanıldığının anlatıldığını aktaran Gökçek, kuyunun suyunun pompa ile çekilerek depoya doldurulduğunun, buradan da hidrofor ile konutlara sevk edildiğinin de dilekçede belirtildiğini kaydetti.

‘Bedava diye kaçak suyu niye kullanıyorsun?’

Gökçek, şu görüşleri dile getirdi:

"Sen bunun pis su olduğunu kendin itiraf ediyor musun şu anda? Hani sen temiz su içiyordun? Hani bizim suyumuzdan hasta oluyordun? Ne diyorsun kendi dilekçende. Benim kuyum pis. Ben buradan hastalık kapabilirim. Bunu biliyorsun. Sırf bedava diye bu kaçak suyu niye kullanıyorsun? Hiç utanmıyor musun? Hastalıkların nedeni ortaya çıkıyor. Kendi itiraf ediyor. İtirafını sanki tam tersine ASKİ'ye bir şey bildirmiş de bu işin içinden yırtacakmış gibi kullanıyor. Bu kadar yüzsüzlük, bu kadar pişkinlik, bu kadar insanları aldatmaya yönelik ifadeler kullanmak olamaz."

Dilekçe ile ASKİ'ye bildirimde bulunulmasını dürüstlük olarak değerlendirdiklerini ifade eden Gökçek, "Ne bilelim, Aylin gibi bu işin sonunda dürüstlükten vazgeçip kaçak su kullanacağını" değerlendirmesinde bulundu.

Gökçek, "Ne bildirmiş de hangi işlemi yapmamışız? Sorun bakalım. Hangi işlemi yapmamız lazımmış. Geldi 21 tane daire, 'Ben suya bağlanmak istiyorum, abone olmak istiyorum' deyip müracaat ettin de 'Hayır, sizi biz su abonesi yapmayız'mı dedik. Yıllarca bedava suyu kullanmışsın" dedi.

‘Ey Aylin…’

Melih Gökçek, şöyle devam etti:

"Ey Aylin, Ankara'nın suyuna kalkıyorsun niye çamur atıyorsun? Hani meşhur bir söz var. Yatacak yeri yok. İnsanlara böyle iftira atıyor. Utanmadan bugün kalkmış, Twitter'dan 'Melih Gökçek'i takibe devam edeceğim. Bugün imarla ilgili açıklama yapacağım. Yok öyle konu değiştirme. Arkadaş seninle televizyona çıkana kadar sudan başka şeyler konuşmam seninle. Seni bir gün bir televizyonda yakalayayım, bir milletin huzurunda iyice meseleleri tartışıp ne hale geldiğini millete göstereyim. Ondan sonra."

Aylin Nazlıaka ve komşularının, 2001 yılından bu yana ASKİ'ye yaptıkları ödemelere ilişkin bilgileri de paylaşan Gökçek, buna göre aylık daire başına ortalama 1,17 metreküp su düştüğünü belirtti.

‘Ankara'nın suyunda ne var arkadaş’

Gökçek, "Aylık 1 metreküp su harcamış Aylin Hanım. Ama haberi yok. 1 metreküp su kullandığından haberi yok. Kaçak su kullandığından haberi yok" dedi.

"Ankara'nın suyunda ne var arkadaş? Ankara'nın suyunda bir şey yok ki" ifadesini kullanan Gökçek, analiz raporlarında hiçbir şey bulunmadığını aktardı.

CHP'li Milletvekili Nazlıaka ve bazı odaların, suyun kirli olduğu yönünde insanlarda bir imaj uyandırmak için gerekli gayreti gösterdiklerini ileri süren Gökçek, yaptırdığı bir ankete göre de CHP'lilerin yüzde 80'inin Ankara'nın sularının kirli olduğunu söylediğini ifade etti.

Bu durumun, ideolojik bir saldırı olduğunu gösterdiğini iddia eden Gökçek, "Buna inandırmışlar kitlelerini. Bu insanları yeniden böyle olmadığına ikna etmek mecburiyetindeyiz, CHP'li de olsa. Onun için de raporlardan buna devam edeceğiz" diye konuştu.

‘Sen halkın hakkını yiyensin’

Kaçak su kullanmanın cezasının kanunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olduğunu anımsatan Gökçek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Aylin bunun hesabını vermeli. Sen bir milletvekilisin, milletin temsilcisisin. Nasıl kaçak su kullanırsın? Nasıl milletin hakkını çalarsın? Gecekonduda bir vatandaş 100 lira ödesin. Ondan sonra kalksın Aylin, 2 lira, 3 lira ödesin. Reva mı bu ya? Ondan sonra da 'Ben halkçıyım'. Nerede sen halkçısın. Sen halkın hakkını yiyensin. Vatandaşın hakkını cebellezi edensin, yani cebine atansın. Milletin hakkını sen cebine atıyorsun. Buna hakkın yok."

‘Aylin cesaretin c'si varsa...’

Gökçek, "Aylin cesaretin C'si varsa gel bir televizyona çıkalım, seninle bu konuyu tartışalım. O gün bir beyanat vermiş. 'Tarihini ve yerini ben tespit ederim'. Hadi tarihini ve yerini de sen tespit et. Hadi bekliyorum. O lafını da yeme bari. Bir sefer dürüst ol. İstersen Halk TV'de çıkalım, karşı karşıya. Bak açık kart. Ama biliyorum ki çıkamayacak. Çünkü halkın karşısında rezil olacak, şu ana kadar olduğu gibi" dedi.

‘Milletvekilliği bitti’

Melih Gökçek, "Rezaletin daniskası devam ediyor. Aylin'in peşini bırakmak yok. Söyledikçe batıyor. Bataklığın içinde gün geçtikçe kayboluyor. Milletvekilliği bitti. Buradan ilan edeyim. Milletvekili olamaz. Niye olamaz biliyor musunuz? Hangi mahalleye gitse mahallede kendisine sorulacak soru şu, 'Aylin bizim hakkımızı niye yedin? Niye suyu cebellezi ettin Aylin? Bunlara cevap verebilmesi mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Siteden ASKİ'ye ödeme yapıldığını gösteren faturanın üzerinde tek kişinin adının bulunduğunu belirten Gökçek, tek abone olduğu için belediye olarak bunu tek bir kişi ve konut zannettiklerini, belediye ekiplerinin incelemesi sonucu kaçak su kullanımının ortaya çıktığını anlattı.

"Aylin Hanımın villasında kaçak yapı olduğu iddiaları var. Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptınız mı?" sorusu üzerine Gökçek, bununla ilgili olarak Çankaya Belediyesine yazı yazdıklarını, gelen cevaba göre konuyu tetkik edeceklerini ifade etti.