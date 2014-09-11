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CHP'li Gök: Melih Gökçek, gel bu suyu iç

Levent Gök: Ankara'nın suyu kirlidir. Madem öyle hodri meydan Melih Gökçek

11 Eylül 2014 17:39

Ankara’nın suyuna atık madde karıştığı iddialarına ambalajlanmış şebeke suyu içen Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e cevap veren CHP Ankara Milletvekili Levent Gök,TBMM'de düzenlediği basın toplantısına, şehrin çeşitli bölgesinden pet şişe içerisinde getirdiği sularla yaptı. Gök, Ankara'nın suyunun kirli olduğunu iddia etti ve pet şişeden bardağa boşalttığı suyu göstererek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e "Gel bu suyu iç Melih Gökçek, içeceksen bu suyu iç” dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Fırat Keskinkılıç’ın haberine göre, Gök TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yaşamsal önemi olan konularda kesinlikle ideolojik bir tutum içerisinde olmadıklarını ve parti gözlüğü ile olaya bakmadıklarını belirterek, halk sağlığı söz konusu olunca parti ayırımı yapılmaması gerektiğini söyledi.

Gök, "Ankara'nın suyu kirlidir. Madem öyle hodri meydan Melih Gökçek. Geçen ağustos ayı içerisinde yüzlerce Ankaralının ishal, kusma ve mide bulantısı nedeniyle hastanelere giderek tedavi oldu. Bu olay sadede bir bölgede olsa, gıda zehirlenmesinden bahsederdik ama Ankara'nın bütün semtlerinden şikayetler var. Bu konuyla ilgili Sağlık ve İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi verdim. Ancak cevap gelmedi. Melih Gökçek bugün düzenlediği basın toplantısında  içme suyu ile ilgili olarak ağustos ayı raporu yerine, temmuz ayı raporunu açıkladı. Biz Ağustos ayının, gün gün, hafta hafta analiz raporunu istiyoruz" dedi.

 

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