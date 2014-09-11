Gökçek 'Ankara'nın suyu temiz' dedi, canlı yayında içti

Ankara'nın suyunun bilimsel raporlara göre 'temiz' olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, suyla ilgili açıklama yapan odaları "ideolojik davranmak" ve "laf ebeliği yapmak"la suçladı. Gökçek basın toplantısında ASKİ'nin kapalı ambalajdaki şebeke suyunu da içti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Ankara’nın içme suyuna diğer kentlerde yaşayan insanların atık sularının karıştırıldığı iddialarını yanıtladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’ya sürmekte olan kuraklık nedeniyle Kızılırmak’tan su takviyesi yapıldığını, ancak bu suuyun eldeki suyla karıştırılarak verildiğini belirtti.

Gökçek, Kızılırmak’ın suyunda sülfat sorunu olduğunu doğruladı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sülfatın suda tat değişimi yapsa da kesinlikle ishal sorunu yaratmayacağını belirtti.

Gökçek, Dünya Sağlık Örgütü’nün suda sülfat için ‘250’ı sınır değer olarak tavsiye ettiğini, ancak Ankara’da bu oranın 120-130 olduğunu söyledi.

Ek analizler yapıldı

Gökçek, Ankara’nın suyuyla ilgili iddialarda bulunanlarda suyla ilgili rapor olmadığını belirtirken, Ankara’da her ay 1200’ü aşkın noktadan numune alındığını, Temmuz ve Ağustos aylarında ek analizler yapıldığını ve suda sağlığı tehdit eden soruna rastlanmadığını açıkladı.

Gökçek, Ankara’da suyun sağlığı tehdit ettiğine dair açıklamalarda bulunan odaları ise “ideolojik davranmak”, “İnsanları yanıltmak” ve “laf ebeliğiyle bilimin arkasından dolanmak”la suçladı.

Melih Gökçek, iddiaların arkasında “Ankara’da seçimi kaybeden CHP’nin olduğunu ve amacın şehir sakinlerini paniğe sevk etmek olduğunu öne sürdü. Gökçek, Ankara'daki su tartışmasının arkasında su arıtma cihazı ve kapalı su satanlara rant sağlama çabalarının olduğunu da iddia etti.