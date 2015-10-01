Ankara'daki kazayı görgü tanıkları anlattı: Yol kapandı, şoför kızıp aradan geçerim hesabı gaza bastı

Ankara Cebeci'de gerçekleşen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği kazaya şahit olan vatandaşlar, otobüs şoförünün başka bir kaza nedeniyle sinirlenip gaza bastığını iddia ederek, “Fren patlama yok. Orada sürati yoktu, gaza yüklendi buraya kadar geldi. Freni sağlam” dedi.

Dikimevi'ndeki Cemal Gürsel Caddesi'nde gerçekleşen olayda, belediye otobüsü Ankaray İstasyonu yakınında bulunan otobüs durağındakilere çarpmış, kazada 13 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralanmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kazaya tanık olan görgü tanıkları, şunları söyledi:

“Belediye otobüsü, başka bir araçla kaza yapmış. O anda, şoförlere yolu kapatmamalarını, polis ekiplerinin 2-3 saatten önce gelemeyeceğini söyledi. Belediye otobüsünün şoförüne, ‘bizim ekip gelecek, onu bekleyeceğiz’ dediler. Ondan sonra önde kazaya karışan araç sahibinin hanımı eşine bir şeyler söyledi. Eşi de duymadı. O anda ben de kaldırımda duraktaydım. Bu tarafa geçtim. Bir adım attım, asfalta indim otobüs yanımdan geçti zaten. Arkadan Ankaray’ın girişinden insanlara vurmaya başladı.”



"İki tane otobüs yolu kapattı. Kaza yapan otobüs şoförü kızdı. Aradan geçerim hesabı bastı, insanları altına aldı. İkisi de EGO'nun otobüsleri. Fren patlama yok. Orada sürati yoktu, gaza yüklendi buraya kadar geldi. Freni sağlam.”



Öte yandan kaza yerinde polisler, vatandaşlar ve basın mensupları arasında tartışma yaşandı. Gazeteciler kazanın yaşandığı alana girmek istedi. Polis, kendisine gelen emir doğrultusunda kimsenin olay yerine girmesine izin vermedi.



Kazayla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Toplu taşıma otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle şoförün araç hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde otobüs durağına çarparak kaldırımda yaklaşık (80) metre sürüklenmiştir" ifadelerine yer verildi.