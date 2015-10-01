Ankara'da otobüs durağa girdi, 12 kişi hayatını kaybetti!

Ankara Cebeci’de Dikimevi kavşağında freni boşalan otobüs, durağa daldı. Kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

DHA’dan Mert Gökhan Koç’un haberine göre; 06 DY 5472 plakalı belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dikimevi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki Ankaray İstasyonu yakınında bulunan otobüs durağındakilere çarptı.

Belediye otobüsü, duraktaki yolcuları altına alarak, kaldırıma ve park halindeki otomobillere çarptıktan 60 metre sonra durabildi.

Çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilen kazada, 12 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün altında bulunan cansız bedenlerin çıkarılması için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Yol ise kazanın ardından çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal ile kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçlar, kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7-8 yaralı bulunduğunu söyledi.

İlk belirlemelere göre, otobüs şoförünün herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını aktaran Kılıçlar, "Kalp krizi gibi bir şeyi de yok. Şu anda otobüs şoförü karakola gitmek üzere. İlk ifadesi, 'Otobüs benim kontrolümden çıktı' yönünde" diye konuştu. Kılıçlar, şunları kaydetti:

"Gördüğünüz gibi durağa ve duraktan da kaldırımın üzerinden 70-80 metre önüne gelen vatandaşlarımızı sürükleyerek 70-80 metre sonra durmuş. İlk bilgilerimiz bu kadar. Hepimize geçmiş olsun. Vatandaşlarımıza başsağlığı, ailelerine sabır diliyorum."

"Otobüsün altında şu anda birileri var mı?" sorusu üzerine Kılıçlar, "Burası olay yeri. Biz gerekeni yapıyoruz. Siz de bizim çalışmalarımızı kolaylaştırın" dedi.