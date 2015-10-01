Gökçek: 8 yıllık tecrübeli bir şoförün böyle bir kaza yapmasının nedeni ortaya çıkacaktır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Dikimevi'nde meydana gelen 12 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasıyle ilgili, "Olay bizi derin üzüntüye sokmuştur. 8 yıllık tecrübeli bir şoförün böyle bir kaza yapmasının nedeni bilirkişilerin yaptığı inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır" dedi.

Kişisel Twitter hesbaından açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, şunları söyledi:

"Bugün öğleden sonra Dikimevi'nde körüklü bir otobüsümüzün neden olduğu müessif bir kaza neticesinde 12 vatandaşımız hayatını kaybederken 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayın oluş nedeni ile ilgili savcılık, bilirkişiler ve EGO yetkilileri araştırmalara devam etmektedir. Olay bizi derin üzüntüye sokmuştur... vefat eden hemşerilerimize Cenab-ı Hak'dan rahmet diliyoruz...ailelerine baş sağlığı diliyoruz.. Yaralı kardeşlerimize Allah'dan acil şifalar diliyoruz...



Tekrar ifade etmek istiyoruz ki üzüntümüz çok büyüktür... Şu anda kazaya karışan otobüs emniyet otoparkına çekilmiş olup, araç içi ve araç dışı kamera görüntüleri resmi bilirkişiler ve savcılık tarafından detaylı olarak incelenmektedir. Olayı yakinen takip etmeye devam ediyoruz. 8 yıllık tecrübeli bir şoförün böyle bir kaza yapmasının nedeni bilirkişilerin yaptığı inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır."