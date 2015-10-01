T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gökçek: 8 yıllık tecrübeli bir şoförün böyle bir kaza yapmasının nedeni ortaya çıkacaktır

"Olayı yakinen takip etmeye devam ediyoruz"

01 Ekim 2015 22:32

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Dikimevi'nde meydana gelen 12 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasıyle ilgili, "Olay bizi derin üzüntüye sokmuştur. 8 yıllık tecrübeli bir şoförün böyle bir kaza yapmasının nedeni bilirkişilerin yaptığı inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır" dedi.

Kişisel Twitter hesbaından açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, şunları söyledi:

"Bugün öğleden sonra Dikimevi'nde körüklü bir otobüsümüzün neden olduğu müessif bir kaza neticesinde 12 vatandaşımız hayatını kaybederken 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayın oluş nedeni ile ilgili savcılık, bilirkişiler ve EGO yetkilileri araştırmalara devam etmektedir. Olay bizi derin üzüntüye sokmuştur... vefat eden hemşerilerimize Cenab-ı Hak'dan rahmet diliyoruz...ailelerine baş sağlığı diliyoruz.. Yaralı kardeşlerimize Allah'dan acil şifalar diliyoruz...

Tekrar ifade etmek istiyoruz ki üzüntümüz çok büyüktür... Şu anda kazaya karışan otobüs emniyet otoparkına çekilmiş olup, araç içi ve araç dışı kamera görüntüleri resmi bilirkişiler ve savcılık tarafından detaylı olarak incelenmektedir. Olayı yakinen takip etmeye devam ediyoruz. 8 yıllık tecrübeli bir şoförün böyle bir kaza yapmasının nedeni bilirkişilerin yaptığı inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır."

 

ETİKETLER

ibrahim melih gökçekankara büyükşehir belediye başkanıkazadikimevi

İlgili Haberler

Ankara'da otobüs durağa girdi, 12 kişi hayatını kaybetti!

Freni patlayan bir otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ankaray İstasyonu yakında bulunan otobüs durağındakilere çarptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24