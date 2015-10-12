Ankara'daki katliamda yaşamını yitiren Başak Sidar Çevik gelinlikle uğurlandı

Ankara'daki bombalı saldırıda hayatını kaybeden makinist Yılmaz Elmascan ile üniversite öğrencisi Başak Sidar Çevik ve halası Nurgül Çevik'in cenazeleri, memleketleri Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Fotoğrafları katliamın sembolü haline gelen Hatice-İzzettin Çevik çiftinin kızları Başak Sidar Çevik’in kadınlar tarafından omuzlanan tabutuna gelinlik sarıldı. Başak Sidar Çevik, aynı katliamda yaşamını yitiren halası Nurgül Çevik ile yan yana toprağa verildi. Cenazede baba İzzettin Çevik yakınlarının kollarında güçlükle ayakta durabildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Ankara'da, düzenlenen barış mitingi öncesi tren garı önünde meydana gelen 2 patlamada yaşamını yitiren makinist Yılmaz Elmascan, üniversite öğrencisi Başak Sidar Çevik ile halası Nurgül Çevik'in cenazeleri otopsilerinin ardından cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ne getirildi ve hastane morguna konuldu.



Sabah saatlerinde hastane bahçesinde toplanan kalabalık ilk olarak, patlamada eşi Gülhan ile birlikte yaşamını yitiren makinist Yılmaz Elmascan’ın cenazesini omuzlarına alara mezarlığa götürdü. Yılmaz Elmascan'ın cenazesi, burada gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yılmaz Elmascan'ın eşi Gülhan Elmascan'ın cenazesi da Konya'da toprağa verilmişti.

Başak'ın tabutuna gelinlik sarıldı



Ankara’daki bombalı saldırı sonrası kanlar içerisinde kalan HDP İstanbul Milletvekili Adayı eşi Hatice Çevik’e sarılarak teselli etmeye çalışırken, patlamanın sembolü haline gelen emekli öğretmen İzzettin Çevik’in üniversite öğrencisi kızı Başak Sidar Çevik’in morgdan çıkartılan tabutunun üzerine ise gelinlik konuldu. Başak Sidar'ın ardından halası Nurgül Çevik'in de cenazesi morgdan alındı ve uzun araç konvoyu eşliğinde Küçük Sergen Mahallesi'ne götürüldü. Mahalle meydanındaki boş arazide briketin üzerine konulan hala ve yeğeni için cenaze namazı kıldı. Cenaze namazının ardından 2 tabut yine kadınlar tarafından omuzlara alınarak mahalle mezarlığına götürüldü. Burada yan yana toprağa verilen Başak Sidar ve Nurgül Çevik’in topragğa verilmesi sırasında gözyaşları sel oldu.

Kardeşi ve kızını kaybeden ve eşine sarıldığı fotoğrafı ile hafızalara kazınan emekli öğretmen İzzettin Çevik'i de yakınları teselli etmeye çalıştı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve patlamadan dolayı geçici işitme problemi yaşayan İzzettin Çevik, gazetecilerin görüşme talebini de kabul etmedi.