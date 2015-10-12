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Ankara'daki katliamın en küçük kurbanına öğretmeninden mektup

Katliamın en küçük kurbanı Veysel'in öğretmeni küçük öğrencisine bir mektup yazdı.

12 Ekim 2015 14:54

Batman'ın Gercüş ilçesinde babasıyla yanyana toprağa verilen 9 yaşındaki Veysel Atılgan'ın öğretmeni  Sabahat Yıldırım  onun ardından, Ankara'daki hain saldırıda öğrencimi kaybettim" diyerek başladı mektubuna... Şöyle devam etti:


Sevgili öğrencim Muhammed Veysel Atılgan, küçücük bedeninde taşıdığın kocaman yüreğinle barış dediğin için babanla el ele katillerin hedefi oldun. Başkentin göbeğinde faşist saldırıya maruz kaldın. Arkadaşlarınla daha dün mendil kapmaca oynarkenki coşkun gözlerimin önünden gitmiyor. Şimdi söyle güzel gözlü güzel yürekli çocuğum nasıl anlatayım arkadaşlarına barış sözcüğünün anlamını? 
Ben bu dersi seni anmadan nasıl veririm? Seni, barış sözünü kullanmadan anlatırsam eksik olur, barış dersem peki arkadaşların sormaz mı 'barış ölüme eş mi öğretmenim?' diye. Küçücük bedenin ağzı salyalı katillerin hangi egolarını tatmin etti acaba? Güzel gözlü, güzel yürekli oğlum sana söz, oturmaktan hoşlandığın o cam kenarındaki yerin hep senin olacak. Barışın güvercini sensin artık benim için... 

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