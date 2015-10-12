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Ankara'daki patlamanın görgü tanığının ifadesi: Canlı bomba sarıklıydı!

"Sarıklı siyah giyimli birisi vardı. Elindeki çantayı bırakıp kaçtı sonra alevler içinde kaldık"

12 Ekim 2015 18:02

Ankara’da 97 yurttaşın yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin ise yaralanmasına neden olan bombalı saldırının failleri henüz yakalanmadı. IŞİD militanları tarafından yapıldığı iddia edilen katliamın hemen ardından çekilen görüntülerde ise canlı bombalardan birisinin siyah giyimli, sarıklı ve cübbeli olduğu dile getirildi. Kamuoyuyla paylaşılan iki videoda da katliamın tanıkları sarıklı bir saldırgan tarafından bombanın patlatıldığı belirtildi.

Çantayı bıraktı ve kaçtı

 

Twitter üzerinden yapılan periscope yayınından paylaşılan görüntülerde saldırıda yaralanan isimlerden Abdulselam Altun saldırganı gördüğünü şu sözlerle ifade etti: "Sarıklı siyah giyimli birisi vardı. Kitlenin içine doğru yürüdü, arkasından koştum ama elindeki çantayı bırakıp kaçtı sonra alevler içinde kaldık."

O patlattı…

 

Kamuoyuyla paylaşılan bir diğer görüntüde ise katliamın hemen ardından yaşananlara yer verildi. Görüntülerde bombanın patlama anından sonra panikle koşan insanlar yer alırken koşan kişilerden bir tanesinin ‘Kafasında sarık olan patlattı bombayı’ ifadeleri duyuldu.

 

 

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