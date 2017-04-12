Ankara'da spor parkına Şenol Güneş'in adı verildi

Çankaya Belediyesi, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in adını, Spor Toto Teşkilatı işbirliği ile yapılan spor temalı parklarından birine verdi. 26 bin m²’lik alanda 6 bin metrekare futbol sahası ile basketbol sahası ve büyük koşu yolu, fitness ve çocuk oyun alanları bulunan spor parkı, Yaşamkent’te hizmet verecek.

Aziz Sancar’dan İlhan Cavcav’a, Bülent Ecevit’ten Abdullah Baştürk’e kadar Türkiye tarihine mal olmuş bir çok ismi ilçedeki parklara veren belediye, şimdi de Şenol Güneş’in ismini spor temalı parkına veriyor. Park, Yaşamkent Mahallesi'nde Şenol Güneş Spor Tesisi adıyla hizmete açılacak.

Haziran ayında açılacak parka Güneş'in ismini vermenin kendileri için bir onur olduğunu açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları dedi:

"Ülkemizde sporun ilerlemesi adına büyük emek vermiş, dünya üçüncülüğü gibi büyük başarılara imza atarak göğsümüzü kabartan Şenol Güneş adını ilçemizde yaşatmak bizler için büyük bir onurdur” diye ifade ettiği Şenol Güneş Spor Tesisi’nin açılışı, Haziran ayında törenle yapılacak"