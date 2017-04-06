Rıdvan Dilmen: Türkiye'de Şenol Güneş uzak ara birinci sırada; futbolda çığır açtı

TFF'ye başkan adayı olduğunu açıklayan Rıdvan Dilmen, "Türkiye’de Şenol Hoca kim ne derse desin uzak ara 1. sırada. Neden 1 numara? Oynattığı pozitif futbol Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’taki serüveninden bahsediyorum. Ve Milli Takım. Futbolda yeni bir çığır açtı" diye konuştu.

Dilmen TRT Spor'da yayınlanan programda geçtiğimiz hafta oynanan maçları ve gündemde olan konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen, "Bence dünyanın en enteresan ligi bu lig.(TFF 1.Lig) Evkur Yeni Malatyaspor, İrfan Buz’la Beşiktaş sezonu yaşıyorlar. Şu anlamda uzun süredir kendi evlerinde oynamıyorlar. 3 kez Başakşehir’de oynadılar, 1 kez Vodafone Arena’da oynadılar. Geçen sene ki Beşiktaş’ın pozisyonu gibi sanki. İrfa Hoca’yla da iyi bir uyum sağladılar" dedi. Rıdvan Dilmen açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bir maçın iyi olması için ne lazım? Oyuncuların performansı, rakip takımın hücum oynayayım anlayışı, hakemin oyuna pozitif katkısı. Şahane bir hakem! Büyük takımlara eyyamı olduğunu düşünmüyorum. Uluslararası bir hakem gelmek üzere gibi geliyor bana. Gördüğünü çalan kalbiyle kafası aynı olan bir hakem olarak görüyorum. Galatasaray bu maçta süratli oynamaya çalıştı. Tudor’un Bruma ile başlayan bir serüveni vardı ki ben doğru bulmuyordum o zaman. Sneijder krize dönüşebilir."

"Kontratı olan güçlü bir oyuncudan bahsediyoruz ama Sneijder’in çalışması lazım. Daha fazla atrenmana önem veren koşu mesafelerine dikkat eden bir teknik direktör, disiplini sağlama çalışan bir teknik direktör ama Türkiye’de teknik direktörler skorboardadır. Galatasaray-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe kazanırsa Sneijder niye oynamıyor diyebiliriz? Ancak teknik adama da saygı duymak zorundayız. 2 haftalık arada Sneijder antrenman performansı ve vurdumduymaz tavrı varsa o zaman Tudor haklıdır"

"Galatasaray ve Fenerbahçe bir futbol mucizesi olmazsa şampiyon olamaz. Ben Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarına başka pencereden bakmaya başladım. Dursun Özbek’i ve Aziz Yıldırım’ı sevmeye bilirsiniz 4 tane içerde maçı kalmış gidin be kardeşim maça! Fenerbahçe son 4 maçı içerde 30 bin seyirciyle oynasın hepsini kazanır. Trabzon’da seyirci geliyor geleni gideni yeniyorlar."

"Büyük takımlarda birkaç örnek dışında hiç teknik direktörler atıldı mı? Hadi at bakayım! Niye atamadın Şenol Hocay’la Ümit Hoca’yı? Ben hakem olsam ikisini de atarım. Şampiyonluk yarışı için seyircin full olacak, teknik direktörün biraz agresif olacak. Aziz Yıldırım kulübede olsa Fenerbahçe şampiyon olur. 2 tane bağırıp çağırır. Gerçek böyle ya"

"Türkiye’de Şenol Hoca kim ne derse desin uzak ara 1. Sırada. Neden 1 numara? Oynattığı pozitif futbol Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’taki serüveninden bahsediyorum. Ve Milli Takım. Futbolda yeni bir çığır açtı. Nasıl açtı? Ofansif oynattı orta saha oyuncularıyla Trabzon’da Colman-Selçuk’la başladı, Bursa’da Belluschi ve Ozan’la devam etti Oğuzhan’ı bugün ön libero yaptı. 5 tane forvetle oynuyor. Ama maalesef Türkiye’de kazanmanın yolu bilgiyle olmuyor. Biraz da tacizle oluyor."

"Haftalar önce Bursa-Gaziantep maçından sonra ve Kayserispor’un bir maçından sonra Barış Şimşek nerede? Yusuf Hocam, Barış Şimşek’i art niyetli mi gördün? O istedi bu istedi diye bu hakemler kıymayın"

"Tudor’un kalıp kalmaması 2 hafta sonraki Galatasaray - Fenerbahçe maçındaki galibiyete ya da mağlubiyete bağlı mı? sorusuna Dilmen; "Ergin Ataman taraftarla tarafından yuhalanıyorsa Türkiye’de her şey olur. Türk spor tarihinin en önemli değerlerindendir Ergin Hoca."

"Dursun Bey’in durumu da problemli gözüküyor. Tudor başarısız da değil ama önümüzdeki sezon kalır mı gider mi bilmem. Galatasaray, Fenerbahçe’yi yenerse Tudor kalır eğer Galatasaray yenilirse duruma göre değişir."

"Galatasaray’ın vergi borcunu sildikleri gibi Fenerbahçe’nin de Beşiktaş’ın da Trabzon’un da sildiler. Çıksın açıklasınlar. Bir tek Eskişehirspor’u öğrendim, 40 milyonu 3 milyona çekmişler. Türkiye’de ne kadar profesyonel kulüp varsa sildiler. Açıklasınlar. Bir tek Dursun Başkan aslan gibi kongrede açıkladı"

"Ben görüşümü söyledim. Fenerbahçe Kulübü sezona Aykut Kocaman ile başlar. Konyaspor’daki sözleşmesinde 500 bin avroluk bir tazminat durumu var Fenerbahçe öder alır ama ödeyip alacak demiyorum. Konyaspor’dan birkaç oyuncu getireceğini sanmıyorum. Lens önümüzdeki sezon da kalmalı"

"Dortmund bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ben biliyorum Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyor. Hatta Fenerbahçe bir ön görüşme yaptı. Tabi oyuncunun tercihidir belirleyici olan. Ama Fenerbahçe’ye gelirse çok iş yapar. Ben onun yerinde olsam İngiltere’ye giderim. Emre’nin önce bir yaşam koçuna ihtiyacı var. Emre’nin şuan tehlikeli bir gidişi var sakin olacak. 4-3-3 oynayan bir takımda sağda çizgide oynaması gerekir."