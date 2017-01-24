Çankaya Belediyesi, 550 çocuğu karne hediyesi olarak müzikale götürdü

Çankaya Belediyesi, karne hediyesi olarak 550 çocuğu tarihi Opera Binası’nda Kalp Korosu adlı müzikale götürdü.

Çankaya Belediyesinin semtlerde yer alan Çankaya Evlerindeki etüt merkezleri ve çevre köylerden gelen çocuklar, yaşıtları olan oyuncuların sahne aldığı Kalp Korosu adlı oyunla ilk kez opera ile tanıştı.

Çocuk oyuncular; Zehrenar Şenova, Zeynep Özoğul, Nehir Saba Bulut, Gülce Naldöken, Ece Bağcı, Ekin Kaya, Deniz Altınay, Eylül Haşemoğlu, Cemre Nina Aganiyazov, Emiliya Nilya Aktaş’ın sahne aldığı bir perdelik fantastik çocuk oyunu Kalp Korosu, sevginin bir tohum gibi ekilip beslenip sulandıkça büyüdüğünü anlattılar.

Müziğini Utar Artun’un, librettosunu Meriç Bardakçı’nın, sahnelemesini Semih Bayraktar’ın, dekorunu Aykut Öz, kostümlerini Tülay Usta, ışık tasarımını Ali Gökdemir, dans düzenlemesini ise Viktorya Kahraman yaptığı danslar ve şarkılarla bezenen Kalp Korosu, kostüm, dekor ve ışığıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.