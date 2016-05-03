Çankaya Belediyesi’nden atık kâğıt işçilerine sigorta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Çankaya Belediyesi’nin artık atık kâğıt işçilerine sigorta yapacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Çankaya Belediyesinde ilk uygulamamızı yaptık. Oradaki işçiler sigortalı, geleceğe güvenle bakıyorlar, sorunlarının büyük bir kısmı çözüldü. Benzer uygulamayı umarım önümüzdeki günlerde İstanbul’da da gerçekleştireceğiz” dedi.

Bakanlığın atık kâğıt işçileri için aldığı kararı hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir geri dönüşüm işçisi unutmasın, böyle bir kararı onlar aldılar, ama sizin sosyal güvenceli çalışmanız için kararı da biz alacağız. Daha iyi koşullarda çalışmanız için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'nin yeni uygulaması için şunları söyledi:

"Geri dönüşüm işçilerinin ‘biz görünmez insanlarız’ diye Başkan ifade etti. Aslında hepimiz görüyoruz. Ama bunlar görülür olmaktan kastettikleri ‘biz de insan gibi çalışmak istiyoruz, bizim de sosyal güvencemiz olmalı, biz de geleceğe güvenle bakmalıyız’…

İşsizlik üzerinde duruyorum, haklısınız. İşsizlik üzerinde bu kadar durulur mu diyeceksiniz. Eğer çocuğunun işi varsa ailede herkes memnundur. Çocuğu işsizse onlar da huzursuzdur, akrabaları da huzursuzdur. İstanbul’da geri dönüşüm işçileriyle bir araya geldik. Caddelerde, sokaklarda, parklarda gezersiniz. İşte onlar geri dönüşüm işçileri, sahibi olmayan işçiler bunlar. Gencecik, pırıl pırıl çocuklar bunlar. Çankaya Belediyemiz çok güzel bir proje başlattı. Çankaya'daki atık kâğıt işçilerinin tamamınına sigorta yaptırıyor."

Ne olmuştu?

Kâğıt işçilerinden kâğıt alan firmalara ceza kesileceği yönündeki tebligat yüz binlerce geri dönüşüm işçisini işsiz bırakacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011 yılındaki yönetmeliği dayanak göstererek kâğıt işçilerinden, kağıt alan lisanslı firmalara yolladığı tebligat ve denetleme memurları ile toplayıcıdan kağıt almaları durumunda yasal çerçevede 140.000 TL ceza uygulayacağını belirtti.