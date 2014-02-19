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Politika

Ankara'da korsan seçim afişi: Devrime gönül verenler Mansur Yavaş'ta birleşelim

Ankara'da gece yarısı asılan korsan afişlerde 'devrimci sol'un CHP adayı Mansur Yavaş'ı desteklemesi çağrısı yer aldı

19 Şubat 2014 15:11

Ankara'da gece yarısı otobüs durakları ve billboardlara asılan afişlerde 'devrimci sol'un CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş etrafında birleşmesi istendi. Afişlerin kim tarafından asıldığı belirlenemedi.

Gece yarısı asılan afişlerde, “Sol örgütler, sosyal demokratlar, devrime gönül verenler, halkın hakları mücadelesine inananlar, faşizme karşı sosyalizm yolunda omuz omuza, oylarımızı bölmeyelim.CHP Anakent Adayı Mansur Yavaş’ta birleşelim. Birlik- Mücadele -Zafer” sloganları yer aldı.

Hasan Akbaş'ın Evrensel gazetesinde yer alan haberine göre, Ankara ’nın tüm semtlerine ve sokaklarına hızla yayılan afişleri kimse sahiplenmedi. Kimlerin hazırladığı ve astığı henüz bilinmeyen afişlere ilişkin CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Zafer Gür, “Gökçek, sağ oyları kaybetme korkusu” nedeniyle böyle bir afiş hazırlatmıştır iddiasında bulundu. Afişlerin sökülmesi için harekete geçtiklerini anlatan Gür, “Bu afişler kesinlikle ne bizim, ne de radikal sol örgütlerimiz tarafından hazırlanıp asılmış afişler değildir” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Yavaş’a gidecek sağ oyların önünü almak için böyle bir afiş hazırlatmış olabileceğini söyleyen Gür, “Adayımız Mansur Yavaş için sağdan gelecek oylar var. Bunu hazmedemeyenler çeşitli yollara başvuruyor. Sol örgütler tarafından eleştirilen adayımız için bu afişleri radikal sol örgütlerimizin yaptığını söylemek yersizdir. Kimi sol örgütlerle görüştük. İlgileri olmadığını söylediler. İçimize sinsin sinmesin, ayrı bir tartışma konusudur. Sonuçta Yavaş adayımızdır. Ancak bu ve benzeri afişlerle bir çağrımız yoktur” diye konuştu.

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