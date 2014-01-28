Yavaş'ın 'bacılarımızın Nataşa olmasını önledik' konuşması sahte adresten kargolandı

CHP Ankara Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın 1990'lı yıllarda yaptığı komünizm karşıtı konuşma kayıtları sahte bir adres ve telefon numarası üzerinden Halkevleri Genel Merkezi ve Ankara şubelerine gönderildi.

Sendika.org İnternet sitesinde yer alan habere göre, dün öğle saatlerinde Halkevleri Genel Merkezi ile Mamak, Saimekadın, Dikmen, İlker ve Batıkent şubelerine birer kargo gönderildi. “Salih Eğri–Can Kuyumculuk” sahte adı ve sahte telefon numarası ile 25 Ocak öğle saatlerinde Yurtiçi Kargo’nun Emek şubesinden gönderilen kargoların içerisinden bir zarf, zarfın içinden ise Mansur Yavaş’ın 90’lı yıllara ait olduğu anlaşılan bir MHP mitingi konuşmasının görüntüleri yer aldı. Yavaş, görüntülerde 1980 öncesinde sol ile giriştiği mücadeleyi şu sözlerle anlatıyordu:

"Komünizm insanlara mutluluk değil; açlık, sefalet, fuhuş, rezillik veriyor. Başka bir şey vermiyor. Bizler 80 öncesi hiçbir şey yapmadıysak, bu uğurda ölerek memleketi komünist yapmadık. Analarımızın, bacılarımızın da Nataşa olmalarını önledik."

Tek sayfalık metinde de Yavaş’ın mitingde sarf ettiği sözlerin dışında “Size bu flash diski göndermemin nedeni 80 öncesi komünistlere yani bugünün solcuları hakkında Mansur Yavaş’ın düşüncelerini göstermek içindir. Bu görüntüler gizli çekim olmayıp, halka açık miting görüntüleridir” ifadeleri yer aldı.

Görüntülerin Halkevleri'ne ulaşmasından birkaç saat sonra İnternet üzerinden de yayıldığı öğrenildi. Yavaş’ın miting konuşması önce Youtube’a yüklendi, ardından farklı sitelerde eş zamanlı olarak yayımlandı.

