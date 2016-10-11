Ankara'da kendini patlatan 2 kişinin kimlikleri tespit edildi

Ankara Gölbaşı’nda kendilerini patlatan iki canlı bombadan, kadın olanın gerçek isminin Leyla Basut olduğu tespit edildi.

Milliyet’in haberine göre, Basut’un, PKK’nın kadın örgütlenmesi içinde aktif faaliyet gösterdiği, güvenlik birimlerince çok tanınan bir kişi olmadığı anlaşıldı. Harun Aslan’ın ise PKK’nın silahlı eylemlerinin gerçekleştiren ’özel kuvvetler’ grubu içinde yer aldığı tespit edildi.

Kampta eğitim almış

Aslan’ın, PKK’nın Lice kırsalındaki bomba eğitimi ve hazırlama kamplarında eğitim aldığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Aslan’ın araca bomba düzeneğini kurduğu ancak patlayıcıyı yerleştirmediği anlaşıldı.

Görüntüler ortaya çıktı

Ankara’da eylemde kullanılmak amacıyla Harun Aslan’ın satın aldığı aracın kamera görüntülerine de ulaştı. Diyarbakır’dan gelen ihbar bilgisi sonrasında kentteki kamera görüntüleri izlendi. Yapılan inceleme sırasında söz konusu aracın sürücü koltuğunda Harun Aslan’ın bulunduğu sıradaki görüntüsüne ulaşıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne ve Ankara’ya bildirilen ihbarın 155’e yapılan bir ihbar olduğu öğrenildi. Çarşamba gecesi Diyarbakır’da 155’e gelen bir ihbarda Harun Aslan’ın eylem için Ankara’ya gittiği söylendi. Araştırmalar sonucu Aslan’ın parayla gazete ilanından satın aldığı aracın izine ulaşıldı.