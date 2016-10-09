Ankara'daki canlı bombalar 1.5 yıldır takip ediliyormuş

Ankara'da, Haymana yolu civarında bombalı araçla eylem hazırlağındaki iki canlı bombanın 1.5 yıldır istihbaratın takibinde olduğu ortaya çıktı. Canlı bombalar, polisin "Teslim ol" çağrısı üzerine kendilerini patlatmıştı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır ve Neşet Dişkaya'nın haberi şöyle:

Gar katliamının yıl dönümünde Ankara’yı yine kana bulamaya hazırlanan ve istihbaratın 1.5 yıldır takibinde olan canilerin planını, gelen ihbarlar bozdu.

Kuşatılınca patlattılar

Ankara polisi, ihbarları değerlendirerek sabah 06.00’da Haymana’da bir barakaya operasyon düzenlendi. emniyetin 1.5 yıldır izlediği 2 canlı bomba, “Teslim ol” çağrısına kendilerini ve 2 gün önce aldıkları 200 kilo bomba yüklü aracı patlatarak karşılık verdi.

Hain plan 10 Ekim miydi?

Teröristlerin, DAEŞ’in 10 Ekim 2015’teki Ankara Garı katliamının yıldönümünde saldırmayı planladığı sanılıyor. İlk ihbarın Diyarbakır’dan yapıldığı, polis 2 şüpheliyi ararken ikinci ihbarın da Haymana’dan geldiği öğrenildi.